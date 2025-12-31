Neću se brijati dok ne osvane da ste u vezi: Zola javno podržao Janjuša i Kačavendu, on jedva suzdržao emocije kad je ugledao Borisa (VIDEO)

Pažljivo slušaju šta mu pričaju!

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Marka Janjuševića Janjuša. Na samom početku se na ekranu se pojavio Lazar Čolić Zola.

- Želim da ti čestitam Novu godinu, čestitam svima, da nikoga ne izostavim. Ljubi te brat Zola, oduševljen sam tvojim odnosom sa Milenom i moram da ti priznam da se neću obrijati dok ne osvane da ste u vezi ti i Milena - rekao je Zola.

Nakon toga se pojavio i njegov prijatelj sa porodicom, te su mu poželeli sve najbolje u novoj godini.

Posle još nekoliko njih, pojavio se i njegov drug koji je pozdravio sve njegove prijatelje u Eliti.

Takođe, njemu se obratio i rođeni brat Boris Janjušević, a on je umalo zaplakao kada ga je ugledao.

- Sve najlepše ti želim, i tebi i svima vama, iznenadio si me što nema neke devojke, neke snajke - rekao je Boris.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić