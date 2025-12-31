AKTUELNO

Zadruga

Majka i ćale izgledaju kao da su na medenom mesecu: Miki Dudić procvetao nakon podrške porodice, rešio da ih nikako neće obrukati (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mikiju Dudiću kako bi prokomentarisao novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Ja sam najsrečniji čovek jer imam zdravu porodicu. Trudiću se d aih ne razočaraam sa svojim učešćem i ponašanjem. Trudio sam se da ih ne povredim i da se ne postide mene. Sve ćemo nadoknaditi. Mislio sam da ću da se rasplačem, ali kao da sam dobio stimulans i snagu. Majka mi je kao devojčica. Ona i ćale izgledaju kao da su na medenom mesecu - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Želim da se Biljani vrati onaj sin... Rada dala zlatne savete Luki, on i ANita zablistali nakon podrške cimera (VIDEO)

Zadruga

Kačavenda ipak nema sreće! Ništa od toga da je Milena Zlatina snajka, pogledajte kome je Miki Dudić tražio poljubac za laku noć (VIDEO)

Domaći

KOLIKO MI FALE TVOJE USNE: Nakon što je priznao Maji da je voli, Asmin otričao kod Aneli, rešio da spava sa njom (VIDEO)

Domaći

OVO SE ČEKALO: Viktor nakon haosa sa Asminom tokom podele rešio da ga pošalje u izolaciju, a evo sa kim (VIDEO)

Zadruga

Umislila da je iznad svih: Teodora se zbog Bebičine podrške osilila, pa pokušala da isponižava Ivana Marinkovića (VIDEO)

Domaći

Mali razmaženko: Miki Dudić osuo rafal prozivki na Anđelov račun i rešio da obustavi svaki sukob s njim! (VIDEO)