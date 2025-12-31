Majka i ćale izgledaju kao da su na medenom mesecu: Miki Dudić procvetao nakon podrške porodice, rešio da ih nikako neće obrukati (VIDEO)

Au!
Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mikiju Dudiću kako bi prokomentarisao novogodišnje čestitke od svojih najbližih.
- Ja sam najsrečniji čovek jer imam zdravu porodicu. Trudiću se d aih ne razočaraam sa svojim učešćem i ponašanjem. Trudio sam se da ih ne povredim i da se ne postide mene. Sve ćemo nadoknaditi. Mislio sam da ću da se rasplačem, ali kao da sam dobio stimulans i snagu. Majka mi je kao devojčica. Ona i ćale izgledaju kao da su na medenom mesecu - rekao je Miki.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić