Majka i ćale izgledaju kao da su na medenom mesecu: Miki Dudić procvetao nakon podrške porodice, rešio da ih nikako neće obrukati (VIDEO)

Au!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mikiju Dudiću kako bi prokomentarisao novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Ja sam najsrečniji čovek jer imam zdravu porodicu. Trudiću se d aih ne razočaraam sa svojim učešćem i ponašanjem. Trudio sam se da ih ne povredim i da se ne postide mene. Sve ćemo nadoknaditi. Mislio sam da ću da se rasplačem, ali kao da sam dobio stimulans i snagu. Majka mi je kao devojčica. Ona i ćale izgledaju kao da su na medenom mesecu - rekao je Miki.

Autor: A.Anđić