Nisam više mali, još jednom ponavljam... Boris prekorio Minu zbog OVOGA, a onda joj je mama dala vetar u leđa za vezu sa Viktorom (VIDEO)

Podeljeni!

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Minu Vrbaški, a njoj se na početku obratio brat Boris.

- Mina, volim te. Onaj dan kada sam ti rekao da ne piješ, ti si prekršila, samo ću još jednom to da ponovim. Nemoj da se svađaš sa svima, nisam mali, gledam te - rekao je Boris, njen brat.

Mini su podršku i čestitke uputili i prijatelji, a ona je bila na korak da zaplače zbog brata Borisa i njegove poruke.

Posle toga, Mini se obratila i Ivana Vrbaški, njena majka.

- Ja ću jako brzo i kratko. Kučići su tu. Poželeću ti sve najbolje u novoj godini, kao i svima tamo, bez izuzetaka! Što se tiče tebe, ti znaš da ja nisam neko ko voli da govori ovako ili onako, nikada se nisam mešala u tvoje odnose. Nema mama šta da ti kaže za Viktora, mami je bitno da si normalna i onakva kakva jesi. Drži se tog pravca - rekla je Ivana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić