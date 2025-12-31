Hvala ti što si mi dokazao da si mi prijatelj, dok neki nisu: Mića se rastopio na kadrove unuke Iris, a obraćanje Karića POTRESLO JE SVE (VIDEO)

Opa!

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Lepog Miću, a na ekranu se pojavila njegova unuka, Iris.

On je sve vreme posmatrao sa osmehom emotivne kadrove svoje unuke.

Mići su se potom obratili i njegovi prijatelji, sa prelepim čestitkama.

- Mnogo mi nedostaješ, puno zdravlja, sreće i ljubavi, gledaj da se što manje nerviraš, pusti te gadove koji pokušavaju da te isteraju iz takta. Hvala ti što si mi se pokazao kao pravi prijatelj, dok neki tu nisu - rekao je Karić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić