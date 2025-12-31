AKTUELNO

Zadruga

Hvala ti što si mi dokazao da si mi prijatelj, dok neki nisu: Mića se rastopio na kadrove unuke Iris, a obraćanje Karića POTRESLO JE SVE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Lepog Miću, a na ekranu se pojavila njegova unuka, Iris.

Foto: TV Pink Printscreen

On je sve vreme posmatrao sa osmehom emotivne kadrove svoje unuke.

Mići su se potom obratili i njegovi prijatelji, sa prelepim čestitkama.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo mi nedostaješ, puno zdravlja, sreće i ljubavi, gledaj da se što manje nerviraš, pusti te gadove koji pokušavaju da te isteraju iz takta. Hvala ti što si mi se pokazao kao pravi prijatelj, dok neki tu nisu - rekao je Karić.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Peja mi je zamerio, ali DA, ti si mi ispred 98 odsto ljudi ovde: Karić progovorio o odnosu sa Lukom, priznao da mu je pravi prijatelj, pa se osvrnuo n

Zadruga

Nikada se nisu opsovali, ali ni družili?! Đukiću drago što je Luka konačno sve priznao, misli da Vujović oseća KRIVICU prema njemu (VIDEO)

Zadruga

Samo da mi kažu reč... Korda spreman na suočavanje sa Aninom porodicom, KIPTI OD BESA zbog njenog odnosa sa Lukom, on ga raskrinkao: Što si Slađi traž

Zadruga

Konačno si ovde sa gaćama! Terza smatra da je Zola ove godine progledao, a za Slađu Poršelinu ostavio posebne reči: Pare ti ne trebaju kada si... (VID

Domaći

A JA SAM TE VOLEO, A NISAM SMEO! Terza na ivici suza: Ovom pesmom dokazao koliko pati, obratio se Sofiji odmah (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Momenat samo za Terzu i Sofiju, ona mu poručila: Kada budem izašla, reći ću ti sve što mi je na duši! (VIDEO)