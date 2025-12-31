Umalo zaplakala! Aleksandra Jakšić se raznežila na prizor sina (VIDEO)

Emotivna!

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Aleksandru Jakšić, a njoj se obratila Elena Petrović, njena bivša cimerka u Farmerima.

Nakon nje, Aleksandri se obratio i njen, takođe, bivši cimer iz Farmera, Milan Runjo.

Aleksandra se potom istopila kada je ugledala svog sina, koji joj je uputio nikad emotivniju čestitku za praznike. Potom joj se obratio i drugi sin.

Autor: Nikola Žugić