AKTUELNO

Zadruga

Umalo zaplakala! Aleksandra Jakšić se raznežila na prizor sina (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Emotivna!

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Aleksandru Jakšić, a njoj se obratila Elena Petrović, njena bivša cimerka u Farmerima.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon nje, Aleksandri se obratio i njen, takođe, bivši cimer iz Farmera, Milan Runjo.

Aleksandra se potom istopila kada je ugledala svog sina, koji joj je uputio nikad emotivniju čestitku za praznike. Potom joj se obratio i drugi sin.

Foto: TV Pink Printscreen

Aleksandra se potom istopila kada je ugledala svog sina, koji joj je uputio nikad emotivniju čestitku za praznike.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Njegovu poruku je čekala čitav dan! Aniti se obratio sin, ona se RASULA U KOMADE! (VIDEO)

Domaći

VEOMA MI JE FALILA: Aneli otkrila detalje susreta sa ćerkom Norom, pa Luka uputio niz komplimenata na račun vaspitanja njene naslednice! (VIDEO)

Domaći

Pomirila sam se sa tim da sam izgubila sina! Šok intervju Lukine majke Biljane, urnisala i sina i Aneli: Dobijem nervni slom kad god mi ta lažljiva PR

Domaći

NAJTUŽNIJI DAN U GODINI: Goca Božinovska se RASPALA OD TUGE zbog Zorana Šijana! (FOTO)

Zadruga

STIHOVE POSVETILA CARU?! Maja na sav glas pevala HIT MNUMERU, pa bacila sumnju OVIM gestom da je pati za njim! (VIDEO)

Domaći

ZASLUŽUJEMO VIŠE OD ONOGA ŠTO NAM SE DEŠAVA: Udovica Marinka Rokvića emotivnom porukom dirnula sve