Ovo je čekao da čuje! Viktoru Gagiću i majka i porodica podržali vezu s Minom (VIDEO)

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Viktora Gagića, kom je sve praznike čestitao poznanik.

Nakon toga, Viktoru su čestitali praznike i članovi njegovog džudo kluba, a on nije skidao osmeh s lica.

Njegova sestra podržala je njegovu vezu s Minom Vrbaški, te su je tako pozdravili.

Viktoru se potom obratila i majka, koja mu je pružila punu podršku zbog učešća, a ona je, takođe, pozdravila i Minu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

