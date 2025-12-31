Ovo je čekao da čuje! Viktoru Gagiću i majka i porodica podržali vezu s Minom (VIDEO)

Opa!
Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Viktora Gagića, kom je sve praznike čestitao poznanik.
Nakon toga, Viktoru su čestitali praznike i članovi njegovog džudo kluba, a on nije skidao osmeh s lica.
Njegova sestra podržala je njegovu vezu s Minom Vrbaški, te su je tako pozdravili.
Viktoru se potom obratila i majka, koja mu je pružila punu podršku zbog učešća, a ona je, takođe, pozdravila i Minu.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić