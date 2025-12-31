NIKAD EMOTIVNIJE U ELITI! Učesnici konačno čuli šta njihovi najdraži imaju da im poruče, nekima je pao kamen sa drca, dok je drugima umalo od šoka prestalo da kuca!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Učenici Elite, tokom noći za nama, imali su posebnu priliku, da u specijalnoj emisiji ''Novogodišnje čestitke'' čuju šta njihovi najdraži imaju da im poruće, te kakve pohvale i kritike imaju na račun njihovog dosadašnjeg učešća. Voditeljka Ivana Šopić bila je domaćin ove posebne večeri, a može se reći da su emocije potpuno preplavile Belu kuću.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvu novogodišnju čestitku porodice i prijatelja, a ona je bila za Miljanu Kulić.

- Lutkice moja lepa, srećna ti Nova godina, da ti se ispune sve željice, puno zdravlja i sreće, sve što je bilo loše da zaboraviš, sve što je bilo loše u tvom životu, da se više nikada ne ponovi. Da kroz život ideš srećna, vesela i nasmejana svakodnevno. Pozdravila bih sve ljude koji tebe vole i podržavaju, tata te voli najviše na svetu želi ti sve isto što i ja - rekla je Marija Kulić.

- Tata i mama, želim vam srećnu Novu godinu, zdravlja. Želim da pozdravim šetače sa Tašmajdana, mama volim te najviše na svetu. Od srca vam želim zdravlje, sreću i veselje - rekao je mali Željko, dok je Miljana ronila suze.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Miljani Kulić i Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisali novogodišnje čestitke Miljanije porodice i sina Željka.

- Najnitnija mi je Željkova čestika, ali i mamina, Tijanina i Anina. Znam da se tata ne čestita - rekla je Miljana kroz suze.

- Hvala Bogu, nisam očekivao. Svaka mu čast i hvala Mariji, red je bio da tati čestita. Šetači sa Tašmajdana, kakva je on bud*ala, sve pamti. Hvala. Prepametan je to znam. Liči na sve pomalo. Znam da je dobar u školi i znam koliko mu je to... Ja mu umirem od smeha i u kolima, kako sve zapamti. On sve zna i onda ume da iskoriti priliku kad smo sami pa me pita što ga zanima, a neće u društvu - rekao je Ivan kroz suze.

- Je l' ti čudno kad ti kaže tata? - pitala je Ivana.

- Nije mi čudno, on mene tako zove. Sada mi je čudno jer sam ga ovako video. Ne pamtim kad sam tako plakao, izgubio sam malo tu empatiju. Hvala Mariji i Siniši što su ispoštovali, znači mi ovo. Ugojio se, tako mi se čini - rekao je Ivan.

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Marka Janjuševića Janjuša. Na samom početku se na ekranu se pojavio Lazar Čolić Zola.

- Želim da ti čestitam Novu godinu, čestitam svima, da nikoga ne izostavim. Ljubi te brat Zola, oduševljen sam tvojim odnosom sa Milenom i moram da ti priznam da se neću obrijati dok ne osvane da ste u vezi ti i Milena - rekao je Zola.

Nakon toga se pojavio i njegov prijatelj sa porodicom, te su mu poželeli sve najbolje u novoj godini.

Takođe, njemu se obratio i rođeni brat Boris Janjušević, a on je umalo zaplakao kada ga je ugledao.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi prokomentarisao novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Bernand je jedna osoba koja je u mom srcu, kao i svi moji drugovi. Ovo su drugovi iz Prijepolja, nema nikakve razlike, jedni drugima idu na Bajrame i na slave. Ja tako učim i svoju ćerku da tako ide kroz život. Majci i ocu sam rekao da se ne snimaju jer ne mogu da ih gledam u stanju u kom nisam navikao da ih gledam. Znam koliko pate i ne bi mi bilo prijatno. Ja obožavam ove ljude! Boli me kad odem sad u Prijepolje što više nije to to. Stalno je bila zaje*ancija u kući, takvi smo, ali sad je drugačije. Ja kad odem pokušavam sa Borisom da izvadim, ali nije to to. Pozdravljam i Tamaru bivšu zadrugarku. POzdravljam sve moje drugove - reklao je Janjuš.

- Zola je rekao da živi za dan kad će na portalu Pink.rs osvanuti da ste ti i Kačavenda zajedno - rekla je Ivana.

- Zola kao Zola, znam da je morao nešto reći us vom fazonu - rekao je Janjuš.

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Asmina Durdžića. Njemu je prvo stigla čestitka prijateljice koja se nije snimila, već je snimila Austriju.

- U ovoj kanti za smeće su završile sve tvoje bivše, mogu ti reći da je kanta puna - rekla je prijateljica.

- Sine, srećna Nova godina, puno sreće, zdravlje i veselja želim svima vama. Teraj svoju pravdu - rekla je Mevlida.

- Asmine, ne daj na sebe, teraj sve muški, nisi tu da budeš iskren i pričaš istinu. Nemoj nikome da praštaš, samo nastavi da gaziš. Srećna nova godina - rekao je Mustafa.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Drago mi je da sam video brata, za njega sam najviše vezan. Drago mi je da sam ih sve video, ali mi je žao što nisam dobio ništa od Nore. Mama mi govori da nikoga ne diram. Otac uvek govori da ne praštam brzo. Mene je svako iskoristio napolju, a moj otac je stogog karaktera. Primio sam od njega da ne dam na sebe i da ne praštam neke stvari, On je mislio na to da ne praštam Aneli stvari koje je uradila. Moja sestra ima dve ćerke, jedna ima 18 godina. Ona je samohrana majka dve ćerke, muž je ostavio kad se porodila. Nikad od nas nije tražila pomoć i kukala. Sama je sve stvorila. Ponosan sam na svoju sestru. Ona me uvek slušala više nego oca. Kad sam ulazio u Elitu rekla mi je da ima dečka, ima poštovanje prema meni - rekao je Asmin.

- Totalno kontra priča - rekla je Aneli.

- Vidite moju porodicu, pa vidite i njenu - rekao je Asmin.

- Na klipu sve izgleda sjajno i bajno, a kad je tukao sestru dok je varala muža - počela je Aneli.

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Aneli Ahmić.

- Pozdrav draga Aneli, gledam te stalno, želim da ti čestitam Novu godinu i želim da se ne nerviraš i da se držiš tvoje drage, stare ljubavi. Pozdrav za Alibabu - rekao je Đole Kralj.

Nakon toga, pojavila se i mala Nora, te je tako Aneli gledala sve vreme i smejala se, a u par navrata se nasmejao i Asmin Durdžić.

- Aneli, puno zdravlja, sreće, pameti, znaš da navijam za tebe i Jaška. Misli na svoju ćerku zbog koje si tamo, sve najbolje ti želim - rekao je Filip Car.

Posle ovoga, pojavio se i Osman Karić, koji je stavio Aneline naočare i pružio joj maksimalnu podršku.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala novogodišnje čestitke od svojih najbližih, ali je ubrzo ušla u konflikt sa Asminom Durdžićem.

- Ti si prodala svoje dete za rijaliti, kao što je Sita izbacila sina i unuku kako bi kupila sebi fejk šanel štikle - rekao je Asmin.

- Porodica tvoja jhe sramota za naciju. Moji su pružili i znaš da bi moj brat u svakom momentu dovveo - rekla je Aneli.

- Šta mene zanima tvoj brat? Je*ao ti brat majku. Poje*alo te celo društvo tvog brata. Vi ste ku*ve i brat vas se stidi, pognute glave hoda zbog vas. Ti si jedna nakormanka! - vikao je Asmin.

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Luku Vujovića, a na samom početku mu se obratila drugarica.

- Stani, shvati da nijedna devojka nije vredna prijateljstva sa Filipom. Vi ste moji drugari, drugari iz detinjstva, čekam neki utorak i da pokidate kao u dobra stara vremena - rekla je Lukina drugarica.

- Srećna ti nova godina, uvek mi budi nasmejan, bacaj forice, ne volimo da si u depresiji. Bila sam kod teta Bilje, upoznala sam sve, ne znam na koga si, samo ostani takav kakav jesi - rekla je Džordi.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Mislio sam da ću videti sina. Na klipu je Gulan, moj školski drug. Ovo su sve prijatelji. Biljana će doći sutra, otac nije ni prošple godine slao snimak. Sin je slao za uspomene, možda će sutra doći. Anita je dobila podršku. Miloš je pozdravio Anitu i rekao mi je da mi Aneli ne treba u životu. Za Fiću nisu morali da mi kažu, ja sam toga svestan.Jasna se druži sa mnom i Filipom ceo život. Ja sam siguran da će između mene i Filipa biti sve okej kad izađemo. Prošle godine me nisu kritikovali, a sada jesu i vidim da bi mi rekli mnogo više - rekao je Luka.

- Sve je to život, može da se desi svakome. Možda spustimo loptu, ali ne znam da li ću ga gledati isto. Ne smatram da je Anita iakakv krivac, izuzimam je iz cele priče. Bili su mi bitni samo Lukini potupci, dela i reči. Ja ne mogu drugačije da reagujem osim ovako - rekao je Filip.

- Hvala im. Mene uglavnom svaka porodica podrži. Otac mog deteta i prvi dečko, prihvatilu si me kao svoje dete. Uzvraćam pozdrave. Porodica mi je bitna, prijatelji nisu. Prijateljica me ne zanima, neće se družiti - rekla je Anita.

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Anitu Stanojlović.

- Mačko, znaš šta su limiti?! Nema ih, nedostaješ mi, volim te puno. Želim ti da ostvariš ono zbog čega si ušla, nije bitno šta se priča, ko priča. Nemoj da padaš na jeftine priče, jeftine ljude, jako je bitno ko su svi ti ljudi koji ti to pričaju. Ti znaš da nemoguće pretvaram u moguće, ja ti pružam podršku. Glavu gore, osmeh na lice i hoću da te vidim ponovo na tronu. Malo sam se duže zadržala u Austriji, ali sam ti kupila svašta, bićeš oduševljena - rekla je Tamara.

Nakon toga, prikazan je video snimak Alekseja kako kiti jelku, a ona je bila na ivici suza.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aniti Stanojlović da prokomentariše svoju čestitku.

- Ovo mi je najteži rastanak sa njim. Više sigurno neću ulaziti, svaki trenutak sa njim je vredniji. Vidim da je srećan i da je u sigurnim rukama. Tamara će svakako podržati. Značila bi mi njena podrška, a za ostale ljude ništa - rekla je Anita.

- Matora, jesi li sigurna da ćeš videti bivšu taštu? - pitala je Ivana.

- Ne znam šta se dešava sa njenom porodicom. Aleksej je porastao i ne mogu prema njemu da osetim nešto loše - rekla je Matora.

- Ona je u Beču bila pre 20 dana, a tad je bila svađa između mene i Asmina, pa zato niej pozdravila Luku - rekla je Anita.

- Smešno mi je ovo, ja sam austrijski državljanin... - rekao je Asmin.

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Milenu Kačavendu.

- Pozdrav moja belouško, nikada se ne zna kada ćemo se sprdati. Želim ti da gaziš, normalno, po svima - rekao je Đole Kralj.

- Draga mama, javljamo ti se iz Pariza. Želimo da ti nova godina donese mir i sreću. Imaš ogromnu podršku, mi smo uz tebe i verujemo u tebe. Jedva čekamo da putujemo zajedno - rekao je Lazar, Milenin sin.

- Draga Milena, želim da ti ova nova godina donese puno uspeha. Nadam se da će ti biti srećna - rekla je njena snajka.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Jako mi je drago da vidim Nemanju. Pozdrav i crkni. Možeš kod Džasminke da jedeš. Drago mi je da se Lazar bar snimio i da je otiđao u Pariz sa devojkam.Mateja neće sa mnom nigde, beži kao đavo od krsta.Ja sam navijala da batali fubal i tek tad je počeo da živi i menja devojke. Ja bih volela da to bude, pa da ne budem lažna baba. S obzirom da je snimio svoju facu, ne bih se iznenadila ni da dođu.Dlakavi mi mnogo fali, a za njih znam da su dobro smećari - rekla je Milena.

- Ja sam upoznao njenog sina, bili smo na večeri. Kad se družim sa njihovom mamom biram reč da je ne uvredim jer bih se ružno osećao - rekao je Janjuš.

- Kako Gačić postiže da bude dobar sa Comarom i sa tobom? - pitala je Ivana.

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Nerija Ružanjija, a njemu se obratio kum.

Nakon toga, oni su ugledali malu Ariu i Haninu majku.

- Dragi naši, uživajte dok ste tu, nemojte uzimati srcu ništa - rekla je Hanina mama.

Njemu se potom obratila i baka Nada, kojoj se on obradovao, te je s osmehom slušao njene reči.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Hani i Neriju kako bi prokomentarisali novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Mnogo mi fali, mnogo mi je slatka. Drago mi je što se veseli i izlazi sa babom - rekao je Nerio.

- Vidi se da ima kosu i zube. To je i ta devojka koju Sita vređa. Ja znam ko sam i šta sam. Drago mi je da su uz mene i nju - rekla je Hana.

- Drago mi je što su baka Nada i deda poslali čestitku - rekao je Nerio.

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Maju Marinković.

- Neka ti se sve želje ostvare, na pravom si putu, ove godine ostani sama jer je ove godine titula tvoja. Puno vas vole Taki i Leo - rekao je Taki.

- Želim ti da pobediš ove godine, to si i zaslužila - rekao je Boris, njen frizer i drug.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Mnogo mi je drago što sam videla svog oca, psa, Božu... Moja mama ne voli da se snima, to se zna. Takija sam razumela da sam na pravom putu, znam da mu je puno srce kad me gleda. Boža je dobar prijatelj i drug i znam da je sve kako treba - rekla je Maja.

- Ja sam Takija jednom upoznao. On je odradio bolji posao nego mnogo majki. Ovo je njegov proizvod. Ja Takija volim kad pljuje ljude, zna da gazi ljdue. Video sam da je ponosan na Maju iako je malo ljut - rekao je Asmin.

- Hvali tuđu ćerku, a nije svoju ćerku pohvalio. Hanina mama je stavila protezu, videla sam. Nemam ništa protiv, lepo izgleda. Ona je u mladosti bila jako lepa i zgodna pre nego što je počela svašta da koristi. Vidim da nije bez zuba, ali sve što sam pričala je istina - rekla je Aneli.

- Bitno je da je sve napljuvala, a Ariju nije ni spomenula - rekao ej Nerio.

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Anđela Rankovića, a njemu se na samom početku obratio drugar.

- Srećna ti Nova godina i svi praznici, da si nam živ i zdrav. Čuvaj se i drži se, odličan si ove godine - rekli su Maja i Alen Hadrović.

Nakon njih dvoje, obratili su mu se i drugari, koji su mu poželeli srećnu novu godinu i praznike, dok on nije skidao osmeh sa lica.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću kako bi prokomentarisao novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Veliko društvo... Ja ne očekujem da se snimaju, ja sam izabrao ovo, ali hvala im što su tu. To je moje okruženje, to su moji drugari. Uvek me pogodi ovo. Ne mogu da se suzdržim. Želim da im kažem da ih volim. Ja sam tako odrastao i tako sam vaspitan, sa takvim ljudima se okružujem. Nedostaju mi, pozdrav za sve. Kartice su mi kod najboljeg druga - rekao je Anđelo.

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Terzu, a prvo se pojavio Danijel Dujković Munjez.

- Hvala Bogu da si skinuo ono s glave, nastavi utorkom sve isto, najgori si, to volim. Barbi je ista ti. Ljubi vas Munja - rekao je Munjez.

- Imaš pozdrave sa svih strane, dosta ljudi nije moglo da se snima, bolesni su. Imaš pozdrave od familije, drugara, prijatelja, ćaleta, keve, naravno i mene. Šta da ti kažem, drži se, pa se vidimo za novu godinu. Pozdravi tamo ekipu i što manje zaj*bancije - rekao je Miloš, njegov brat.

- Sunce moje, srećna ti nova godina, da provedeš u miru i zdravlju. Ja sam dobro, sve je okej, čujem se sa Milošem, pratimo te, slušamo te. Trenutno si mi odličan, samo malo otvori te tvoje lepe okice i sve ostalo će da bude u redu - rekla je Ana Spasojević.

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Terzu, a prvo se pojavio Danijel Dujković Munjez.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Darko mi je rekao kako raste da sve više liči na mene. Nisam ni očekivao, znam da Milica ne bi dozvolila da se pošalje slika. Drugačije ću kad izađem napolje. Žao mi je što ne mogu da je vidim. Lošmi je dosta prehlađen. Majka i otac se nisu snimali, rekao sam da se ne snimaju. Jelka čujemo se kad izađemo. Mi smo napolju igrali u Gruziji - rekao je Terza.

- Ana mene ne može očima da gleda. Oni su drugari dok ja to kažem. Ana, otvori ti okice. Pozdrav za Miloša, ja sam njega na izlasku upoznala - rekla je Sofija.

- Jedva čekam sutra kad dođu da kažu mišljenje o nama, ali znam da podržavaju Sofiju - rekao je Terza.

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Bebicu.

- Ostani nam dobar i nadam se da se gledamo uskoro - rekao je Dado i njegov zet.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Bebici kako bi prokomentarisao novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Ja ne volim ovo jer me poremete. Nisam očekivao, ali mi je drago što sam ih video. Ja sam sve sebi uradio i uvek uradim ono što želim - rekao je Bebica.

- U pozadini ide pesma: "vsakoj sreći presudi neko treći" - rekao je Ivan.

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Filipa Đukića, a na početku su mu se obratili roditelji.

- Biću kratak, tako da, u novoj godini vam želim zdravlje, srećna vam nova godina. Pozdrav - rekao je Filipov tata.

- Htela sam da ti kažem da mi je pao na pamet Velja Ilić kada je rekao svojim radnicima: "Kraduckajte, ali pomalo", to sam i tebi htela da kažem: "Pijuckaj", nemoj da se lešiš brate mili, da ne znaš za sebe - rekla je Đukićeva mama.

Nakon toga, na ekranu su se pojavili i njegovi prijatelji sa svojim porodicama, koji su mu poželeli srećne praznike.

Potom su mu se obratili Milan Petković, Filip Reljić i Mateja Matijević.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću kako bi prokomentarisao novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Dosta ljudi je iz Beča, tamo sam radio i tetovirao. Bio je tu i Dragi Crni. POzdrav i za porodicu Marković. Baba i deda su isto internet senzacija, nisu moji baba i deda. Ćale vidim da je bolestan, a keva je u svom fazonu. Cela moja ekipa je takva. Uglavnom su svi pozitivni i zabavni, nema negative. Burazer ne voli da se slika, a kamoli da se snima. Pozdrav za Galeta! Pozdrav za sve! Ako su moji odlučili da palindžaju preko onda će keva i ćale doći samo. Ne znam koja je situacija napolju. Gale je tri puta pobedio, ako kaže neke stvari verujem mu. Ja njega mnogo volim i obožavam ga - rekao ej Filip.

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Zoricu Marković, te je na samom početku prikazan isečak sa njenog koncerta.

Posle toga, ne ekranu su se pojavili Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, koji nisu štedeli na čestitkama.

- Srećna ti nova godina, puno zdravlja, sreće i parica, tebi i tvom Iliji i svima koje ti voliš - rekla je Vesna Zmijanac.

- Želim ti sve želje na dlanu. Imaš veliku podršku, gledam te svaki dan, odlična si. Pozdravljam većinu zadrugara i čestitam im novu godinu. Onaj koji sija ne raspravlja se sa senkama, imaš ogroman pozdrav od Srđana Kačavende - rekla je Ana Ćurčić.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Zorici Marković kako bi prokomentarisala novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- To su moji prijatelji: Zorica, Kemiš, Dragana, Andreana... To su naše legende koje će ostati zauvek. Ja sam ponosna na njih,. Znam da bi se mnogi javili, ali putuju. Oni koji degradiraju naš uspeh, naša dela govore sve. Zorica i Kemiš su primer šta je prava ljubav. Malo se brine, Vesna mi ne izgleda baš dobro. Nek pozdravi Relju i Nikoliju i unukice. Dragana i ja smo se dogovorile jer nisam stigla na svadbu sina... Kad izađem dolazim ti. Želim im sve kao i meni. Drago mi je da dobro izgleda i dolazim ja u Tvrdiće. Ovi ludali, mi smo veliki prijatelji. Vidim da renoviraju kuću... Ana Ćurčić, uzvraćam pozdrave Srđanu i Snežani. Ovo nema ništa sa MIlenom. Mi se družimo i to nema veze ni sa kim. Mi smo posle šestice ostale dobre i nema potrebe da se ne nastavi prijateljstvo - rekla je Zorica.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Teodori Delić kako bi prokomentarisala novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Rekla mi je da budem svoja i dostojanstvena. Očito je da nije za Nenada i dalje. Na kraju je pokidala. Hvala puno i volim vas najviše na svetu - rekla je Tedoora.

- Ceo klip mi je obeležilo da je rekla da Teodora nikad ne bi dokazivala nikome bilo šta. Meni ne mora ništa da kaže, ali to mi je zaparalo uši - rekao je Bebica.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Nije očekivala da će poslati poruku, a ja sam znala da hoće. Ja sam od njene porodice odlično prihvaćena. Malo je tužna jer ide mamina godišnjica. Lepe želje su joj poželeli, isto što je i ona zamislila. Ja sam njega upoznala, rekao nam je da se držimo zajedno - rekla je Dragana.

- Mnogo mi je teško kad ga vidim da plače. Tužan je zbog svega. Nemam snage da komentarišem. To je dogovor dok je još mama bila živa. On se vratio kući iz doma- rekla je Matora.

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Draganu Stojančević, a njoj je praznike čestitala majka, pa je tako Dragana odmah počela da plače.

Nakon toga joj se obratila još jedna rođaka, koja joj je poželela srećne praznike, a Dragana je sve vreme plakala.

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Uroša Stanića, a njemu se obratila majka.

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Uroša Stanića, a njemu se obratila majka.

- Želim da ti čestitam novu godinu, želim ti da uživaš u životu i nađeš ljubav, jer to zaslužuješ - rekao je Đole Kralj.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mikiju Dudiću kako bi prokomentarisao novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Ja sam najsrečniji čovek jer imam zdravu porodicu. Trudiću se d aih ne razočaraam sa svojim učešćem i ponašanjem. Trudio sam se da ih ne povredim i da se ne postide mene. Sve ćemo nadoknaditi. Mislio sam da ću da se rasplačem, ali kao da sam dobio stimulans i snagu. Majka mi je kao devojčica. Ona i ćale izgledaju kao da su na medenom mesecu - rekao je Miki.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Daču Virijeviću kako bi prokomentarisao novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Imao sam neke snove pa sam se obratio da mi baba pošalje čestitku, ona inače nije slala. Video sam da smo i kafić novi otvorili - rekao je Dačo.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Bori Santani kako bi prokomentarisao novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Jedva čekam da ih vidim. Nisam video nijednog rođenog burazera ni ćala, nadam se da je sve u redu. Foksi sam video, ona je kod naše drugarice - rekao je Bora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević kako bi prokomentarisala novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Hvala Đoletu. Ovo govori više od hiljadu reči. Ja sam dala obećanje svojoj majci. Majka je trevbala da pošalje, mogla je, ali nije htela. Ljuta je - rekkla je Sofija.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Hvala svima! Stefan je momak koji mene prati iz Zadruge 6. S Gačićem sam isto u super odnosima. Očekujem i ja da će nešto da mi se desi posle Nove. Vendi je moja kraljica, moja prijateljica godinama. Nadam se da ćemo sutra da se vidimo. Sestra nije snimila česitku jer verovatno sutra dolazi - rekao je Ivan.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški kako bi prokomentarisala novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Kad sam joj čula ton, mislila sam da je ljuta, ali nije. Krivo mi je što nema nekih ljudi tu... Jedva čekam da ih vidim sutra, Borisa posebno. Obećala sam mu nešto, alkohol je stavljen po strani - rekla je Mina.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Saru Staojnović kako bi prokomentarisala novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Mama mi ne izgleda baš dobro, ali znam da je uvek tu za mene. Volim je najviše na svetu i povratiću sebe i vratiću svoje dostojanstvo. Ne brini ništa. Uopšte mi se ne plače. Tajo, volim te najviše na svetu. Znam da si uz svoju ćčeru, ja sam tvoja kopija - rekla je Sara.

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Lepog Miću, a na ekranu se pojavila njegova unuka, Iris.

On je sve vreme posmatrao sa osmehom emotivne kadrove svoje unuke.

Mići su se potom obratili i njegovi prijatelji, sa prelepim čestitkama.

- Mnogo mi nedostaješ, puno zdravlja, sreće i ljubavi, gledaj da se što manje nerviraš, pusti te gadove koji pokušavaju da te isteraju iz takta. Hvala ti što si mi se pokazao kao pravi prijatelj, dok neki tu nisu - rekao je Karić.

Autor: S.Z.