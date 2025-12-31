AKTUELNO

NERIA TEČE DIGLE NA TRON! Anelin nećak pozirao sa njenim bivšim verenicima i mužem: Asminom, Lukom i Janjušem, a jedan mu je omiljeni (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Tokom prazničnog fotografisanja u "Eliti" posebnu pažnju privukao je Nerio Boris Ružanji, koji je pozirao specijalno sa tečama - Markom Janjuševićem Janjušem, Lukom Vujovićem i Asminom Durdžićem Alibabom, bivšim verenicima i mužem njegove tetke Aneli Ahmić.

Aneli je, podsetimo, s Asminom dobila ćerku Noru, a nakon razlaza emotivnu utehu našla je kraj Janjuša, za kog se verila u "Eliti 7". Ubrzo je ljubav pukla, te se u prethodnoj sezoni "Elite" smuvala sa Lukom, za kog se letos verila. Sada nisu zajedno.

Nerio, njen sestrić, više puta je za crnim stolom iznosio mišljenje o njenim ljubavnim, partnerskim odnosima. Ubrzo po ulasku u "Elitu" pridobio je simpatije tetkinih bivših, koje od milošte zove tečama, a u više navrata je istakao da mu je Janjuš ipak omiljeni.

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžić

#Marko Janjušević

#Nerio Ružanji

#luka vujović

