Nije mu lako!
Učesnici Elite slikali su se za specijalno za novogodišnji editorijal portala Pink.rs. Naime, učesnici su se, tematski po parovima slikali. Neki su u tome uživali, dok su drugi ipak burno reagovali, jer su ispred objektiva morali da se nađu sa ljudima, s kojima nisu u najboljem odnosu.
To je upravo bio slučaj sa Markom Janjuševićem Janjušem, Milenom Kačavendom i Aleksandrom Jakšić. Naime, njih dve u žestokom su sukobi mesecima, unazad, a većinsi deo učesnika smatra da je razlog upravo Janjušević.
Dok Aleksandra nije krila da gaji simpatije prema njemu, Kačavenda ipak ističe da nema, uprkos mišljenju da je varničenje i više nego očigledno.
One su ipak rešile da netrpeljivost sakriju, makar na fotografiji i izignorišu sukobe, što je njemu imponovalo, jer se našao u društvu prelepih dama.
Autor: S.Z.