IZMEĐU DVE VATRE: Jedna se neuspešno borila za njegovu ljubav, druga negira da gaji simpatije! Slatke muke Marka Janjuševića Janjuša zabeležene na slici!

Nije mu lako!

Učesnici Elite slikali su se za specijalno za novogodišnji editorijal portala Pink.rs. Naime, učesnici su se, tematski po parovima slikali. Neki su u tome uživali, dok su drugi ipak burno reagovali, jer su ispred objektiva morali da se nađu sa ljudima, s kojima nisu u najboljem odnosu.

To je upravo bio slučaj sa Markom Janjuševićem Janjušem, Milenom Kačavendom i Aleksandrom Jakšić. Naime, njih dve u žestokom su sukobi mesecima, unazad, a većinsi deo učesnika smatra da je razlog upravo Janjušević.

Dok Aleksandra nije krila da gaji simpatije prema njemu, Kačavenda ipak ističe da nema, uprkos mišljenju da je varničenje i više nego očigledno.

One su ipak rešile da netrpeljivost sakriju, makar na fotografiji i izignorišu sukobe, što je njemu imponovalo, jer se našao u društvu prelepih dama.

Autor: S.Z.