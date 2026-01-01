AKTUELNO

Domaći

IZMEĐU DVE VATRE: Jedna se neuspešno borila za njegovu ljubav, druga negira da gaji simpatije! Slatke muke Marka Janjuševića Janjuša zabeležene na slici!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Nije mu lako!

Učesnici Elite slikali su se za specijalno za novogodišnji editorijal portala Pink.rs. Naime, učesnici su se, tematski po parovima slikali. Neki su u tome uživali, dok su drugi ipak burno reagovali, jer su ispred objektiva morali da se nađu sa ljudima, s kojima nisu u najboljem odnosu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

To je upravo bio slučaj sa Markom Janjuševićem Janjušem, Milenom Kačavendom i Aleksandrom Jakšić. Naime, njih dve u žestokom su sukobi mesecima, unazad, a većinsi deo učesnika smatra da je razlog upravo Janjušević.

Dok Aleksandra nije krila da gaji simpatije prema njemu, Kačavenda ipak ističe da nema, uprkos mišljenju da je varničenje i više nego očigledno.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

One su ipak rešile da netrpeljivost sakriju, makar na fotografiji i izignorišu sukobe, što je njemu imponovalo, jer se našao u društvu prelepih dama.

Autor: S.Z.

