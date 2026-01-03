AKTUELNO

STANIJINA NOĆNA MORA! Asmin jedva dočekao bar na trenutak da PRISVOJI Maju, ona pokušava da sakrije koliko joj to prija?! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Njihov odnos izazvao je veliku pažnju javnosti!

Asmin Durdžić od samog početka ''Elite'', započeo je druženje sa Majom Marinković, inače bliskom prijateljicom njegove već sada bivše partnerke Stanije Dobrojević.

Naime, sve je iznenadilo to što je Asmin u jednom trenutku rešio da okonča vezu sa Stanijom, te je tom prilikom izjavio simpatije prema Maji, što ona nije želela da prihvati, ističući da ne bi uništila svoje prijateljstvo zbog muškarca.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Mišljenja učesnika Elite naginju ka tome da među njima odavno postoje emotivne iskre.

Na specijalnom slikanju editorijala portala Pink.rs, njih dvoje su poziranju. Dok je Maja pokazala distancu i nelagodu jer se nalazi pored njega, on ipak nije mogao da sakrije osmeh sa lica.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: S.Z.

