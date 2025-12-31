AKTUELNO

Domaći

PRIJATELJI ILI NEŠTO VIŠE?! Aneli i Anđelo zablistali poput Las Vegasa na novogodišnjem slikanju! Osmesi govore više od hiljadu reči!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Prijaju jedno drugom!

Odnos Aneli Ahmić i Anđela Rankovića već dugo je pod budnim okom javnosti. Njih dvoje se ne trude preterano da demantuju glasine da se među njima već dugo ''krčka ljuavna čorba'', te uživaju u svom druženju.

Njih dvoje uživaju u svom druženju, a postoje i oni koji smatraju da su se dodatno zbližili nakon što su njihovi bivši partneri Anita Stanojlović i Luka Vujović uplovili u emotivnu vezu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Anđelo i Aneli se osvrću na govorkanja, već uživaju u svojim svakodnevnim pričama i druženju.

Oni su na spevijalnom, novogodišnjem slikanju portala Pink.rs nasmejani pozirali, uprkos negativnim komentarima pojedinih učesnika na račun njihovog druženja.

Kako će se dalje odvijati njihov odnos, ostajemo da vidimo u periodu koji nam dolazi.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: S.Z.

