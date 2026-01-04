NIJE JOJ USPELO DA SE SKUĆI U ŽARKOVU: Teodora i Filip u 2025. ostavili svoju propalu romansu, ona nakon neverstva ponovo traži sreću pored Bebice iz Borče!

Nije im se dalo!

Teodora Delić ljubav sa Nenadom Macanovićem Bebicom predstavljala je kao idiličnu, dok je često umela da podbode ostale parove u Beloj kući, tražeći im zamerke i greške.

Da su joj se te reči, vratile kao bumerang, govorii to, da je samo nekoliko dana nakon što ju je Macanović zaprosio, načinila korak, koji je sve ostavio bez teksta.

Naime, Teodora je rešila da izda svog verenika i priznala emocije prema Filipu Đukiću.

Nakon što joj ni odnos sa Filipom nije potrajao, Teodora se ponovo zbližila sa Macanovićem, nakon čega je usledilo i njihovo pomirenje, dok je Filip rešio da više ''kontroliše'', kada su u pitanju muško-ženski odnosi.

Njih dvoje su ipak u ime starih, dobrih vremena pozirali jedno pored drugog nasmejani za novogodišnji editorijal portala Pink.rs

Autor: S.Z.