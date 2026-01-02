AKTUELNO

Domaći

Anita, Luka, Viktor i Mina nikad zaljubljeniji ulaze u 2026. godinu! Sve puca od strasti u Eliti, pogledajte kako blistaju parovi! (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Iako su bile neprijatelji, Anita Stanojlović i Mina Vrbaški brzo su se združile u "Eliti" i postale nerazdvojne, a kako su sada obe u novim ljubavnim vezama, sve češće ova dva ljubavna para možemo videti zajedno u Beloj kući.

Anita je uplovila u emotivnu vezu sa Lukom Vujovićem, dok je Mina Vrbaški završila sa Viktorom Gagićem, sa kojim očijuka od prvog dana.

Njih dve su priznale da nikada srećnije i zadovoljnije nisu bile, a momci, takođe, priznaju da uživaju u skadnim emotivnim vezama.

Svo četvoro predstavljaju veliku ljubavnu družinu, a ko će od ljubavnih parova opstati i u 2026. godini, ostaje da vidimo!

Autor: D. T.

POVEZANE VESTI

Domaći

ANITA STANOJLOVIĆ UŽIVA PORED NOVOG DEČKA: Drže se za ruke i sve puca od ljubavi, a evo kako on izgleda (FOTO)

Domaći

Bilo je mnogo laži sa njene strane, provokacije su trajale godinama... Kaća Živković otkrila DETALJE SVAĐE sa Kijom Kockar!

Domaći

SVI DETALJI SVAĐE PEVAČICA! Zbog čega Tanja Savić i Slavica Ćukteraš nisu razgovarale PUNIH SEDAM GODINA?! Bile su najbolje drugarice, pa ZARATILE PRE

Domaći

Sada je sve jasno: Evo kako je Anđelova majka reagovala na njegovu vezu sa Anitom! (VIDEO)

Domaći

Dokazali da prava ljubav godine ne broji! Ena i Peja uživaju u Španiji, posle svih osuda jedini OPSTALI (FOTO+VIDEO)

Domaći

Anita nakon pobede u Eliti napušta zemlju! Anđelo ne ide sa njom, a ovo su detalji!