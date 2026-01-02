Anita, Luka, Viktor i Mina nikad zaljubljeniji ulaze u 2026. godinu! Sve puca od strasti u Eliti, pogledajte kako blistaju parovi! (FOTO)

Iako su bile neprijatelji, Anita Stanojlović i Mina Vrbaški brzo su se združile u "Eliti" i postale nerazdvojne, a kako su sada obe u novim ljubavnim vezama, sve češće ova dva ljubavna para možemo videti zajedno u Beloj kući.

Anita je uplovila u emotivnu vezu sa Lukom Vujovićem, dok je Mina Vrbaški završila sa Viktorom Gagićem, sa kojim očijuka od prvog dana.

Njih dve su priznale da nikada srećnije i zadovoljnije nisu bile, a momci, takođe, priznaju da uživaju u skadnim emotivnim vezama.

Svo četvoro predstavljaju veliku ljubavnu družinu, a ko će od ljubavnih parova opstati i u 2026. godini, ostaje da vidimo!

Autor: D. T.