OŠTRE JEZIKE ZA 2026. GODINU! Njihovi komentari uzburkali su mnoge odnose, od njihovih reči strepeli su ukućani u 2025. (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Svake sezone u rijalitiju, pa i ove u "Eliti 9", jedna ekipa tzv. "komentatora" uvek se izdvoji od samog početka, te je tako, ove godine, ova ekipa zadobila brojne simpatije publike, a "strahopoštovanje" brojnih učesnika.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Naime, Lepi Mića, Milena Kačavenda, Miljana Kulić, Zorica Marković, Jovana Tomić Matora i Ivan Marinković u "Eliti 9" postali su pravi strah i trepet za mnoge učesnike i odnose, s obzirom na to da su, kao nikada, naoštrili jezike i poput britkih sabilji su komentarisali brojne odnose u Beloj kući.

Iako je među njima vladao pravi nemir, tačnije, iako su mnogi među njima u međusobnim konfliktima, oni su sve to stavili po strani, pa su tako, za novogodišnji editorijal portala Pink.rs pozirali kao jedno.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Nikola Žugić

