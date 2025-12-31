Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!
Bora Terzić, nakon "Elite 7", rešio je da se oproba i naredne sezone, što je trudna Milica Veličković, njegova tadašnja verenica, podržala, pa su prolili more suza prilikom rastanka u karantinu pred ulazak, u koji ga je dopratila. Tokom leta, dosta se pričalo i pisalo, što o njihovom odnosu, što o odnosu njih kao jedinki sa porodicama jedni drugih. No, kao takav, Terza je rešio da u rijaliti uđe, kako je i sam tada medijima i portalu Pink.rs govorio, da zaradi za Milicu, bebu, njega i njihov zajednički život.
Stvar se otima kontroli kada Terza, na prvoj žurki u "Eliti 8", povlači potez za koji tada nije znao da će ga koštati očinstva, u papirološkom smislu. Naime, misleći da ga kamere ne snimaju, Sofiji Janićijević šalje srce, a da stvar bude još gora, Teodora Delić, Miličina tada drugarica to izgovara naglas, od kada kreće maksimalni fokus na Sofijin i Terzin odnos. Kako je vreme odmicalo, njih dvoje su bili sve bliži, a trudna Milica rešila je da ne čeka ništa, već ga je odmah kako se ovo dogodilo, ostavila, ističući u gostovanju na RED televiziji da ga je na ponašanje ovakvog, ali i sličnog tipa, upozorila neposredno pred ulazak.
No, međutim, Terza ne znajući da javnost već uveliko bruji o ovom skandalu, rešava da preduzme prvi korak, te je tako poljubio Sofiju na jednoj od žurki. Od tog momenta, život trudnoj Milici se okreće naopačke i počinje prava agonija. Trudna Milica, tada u petom mesecu trudnoće, prikovana za mali ekran, posmatra svog verenika kako ima i intimni odnos sa Sofijom, ali i kako za crnim stolom iznosti prljav veš iz njihovog odnosa - od podrške porodice, pa sve do toga da je načuo kako se Milica pre njega i njhovog odnosa, podvrgla abortusu, što je trudnu Milicu totalno izrevoltiralo i što je demantovala.
Kako Sofija i on nisu prestajali da pričaju o trudnoj Milici, ona rešava da smogne snage, naravno uz odobrenje lekara koji joj vodi trudnoću, da uđe u "Elitu 8" i suoči se sa ljubavnicom i preljubnikom. Nacija nije trepnula u momentu kada je Milica kročila u "Elitu", kada je otkrila cimerima da neće, prilikom porođaja koji je uskoro, Terzu upisati kao oca male Barbare, već da će stajati "NN". Njihove svađe, drame i suočavanja, milioni gledalaca pratili su netremice desetak dana, kada je Milica napustila rijaliti.
Sofija i Terza, prethodnu sezonu završili su u korektnim odnosima, ali nisu bili u vezi, s obzirom na to da se ista prekinula odmah po ulasku, tada trudne, Milice, a nakon nešto više od osam meseci, Sofija se ponovo pojavila u Beloj kući, pa je tako probudila stare iskre kod Terze, ali i kod sebe, priznavši kroz suze Terzi na žurki da nikada nije ni prestala da ga voli.
Iako je bila skeptična po pitanju obnavljanja veze sa njim, Sofija je rešila da pristane i ozvaniči vezu sa Terzom, a njihov odnos ne prolazi neopaženo, pa tako sve zavisi od posete porodica, tačnije od njene majke, ali i od Terzinog ponašanja prema njoj i ostalim devojkama, kako je i sama Sofija istakla.
Njih dvoje, za novogodišnji editorijal portala Pink.rs pozirali su poput pravog ljubavnog para, a da li će ova ljubav, koja zapravo nikada nije ni bila ugašena, ponovo zasijati punim sjajem, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.
Autor: Nikola Žugić