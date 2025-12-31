Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Bora Terzić, nakon "Elite 7", rešio je da se oproba i naredne sezone, što je trudna Milica Veličković, njegova tadašnja verenica, podržala, pa su prolili more suza prilikom rastanka u karantinu pred ulazak, u koji ga je dopratila. Tokom leta, dosta se pričalo i pisalo, što o njihovom odnosu, što o odnosu njih kao jedinki sa porodicama jedni drugih. No, kao takav, Terza je rešio da u rijaliti uđe, kako je i sam tada medijima i portalu Pink.rs govorio, da zaradi za Milicu, bebu, njega i njihov zajednički život.

Stvar se otima kontroli kada Terza, na prvoj žurki u "Eliti 8", povlači potez za koji tada nije znao da će ga koštati očinstva, u papirološkom smislu. Naime, misleći da ga kamere ne snimaju, Sofiji Janićijević šalje srce, a da stvar bude još gora, Teodora Delić, Miličina tada drugarica to izgovara naglas, od kada kreće maksimalni fokus na Sofijin i Terzin odnos. Kako je vreme odmicalo, njih dvoje su bili sve bliži, a trudna Milica rešila je da ne čeka ništa, već ga je odmah kako se ovo dogodilo, ostavila, ističući u gostovanju na RED televiziji da ga je na ponašanje ovakvog, ali i sličnog tipa, upozorila neposredno pred ulazak.

No, međutim, Terza ne znajući da javnost već uveliko bruji o ovom skandalu, rešava da preduzme prvi korak, te je tako poljubio Sofiju na jednoj od žurki. Od tog momenta, život trudnoj Milici se okreće naopačke i počinje prava agonija. Trudna Milica, tada u petom mesecu trudnoće, prikovana za mali ekran, posmatra svog verenika kako ima i intimni odnos sa Sofijom, ali i kako za crnim stolom iznosti prljav veš iz njihovog odnosa - od podrške porodice, pa sve do toga da je načuo kako se Milica pre njega i njhovog odnosa, podvrgla abortusu, što je trudnu Milicu totalno izrevoltiralo i što je demantovala.

Kako Sofija i on nisu prestajali da pričaju o trudnoj Milici, ona rešava da smogne snage, naravno uz odobrenje lekara koji joj vodi trudnoću, da uđe u "Elitu 8" i suoči se sa ljubavnicom i preljubnikom. Nacija nije trepnula u momentu kada je Milica kročila u "Elitu", kada je otkrila cimerima da neće, prilikom porođaja koji je uskoro, Terzu upisati kao oca male Barbare, već da će stajati "NN". Njihove svađe, drame i suočavanja, milioni gledalaca pratili su netremice desetak dana, kada je Milica napustila rijaliti.

Sofija i Terza, prethodnu sezonu završili su u korektnim odnosima, ali nisu bili u vezi, s obzirom na to da se ista prekinula odmah po ulasku, tada trudne, Milice, a nakon nešto više od osam meseci, Sofija se ponovo pojavila u Beloj kući, pa je tako probudila stare iskre kod Terze, ali i kod sebe, priznavši kroz suze Terzi na žurki da nikada nije ni prestala da ga voli.

E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić Previous Next

Iako je bila skeptična po pitanju obnavljanja veze sa njim, Sofija je rešila da pristane i ozvaniči vezu sa Terzom, a njihov odnos ne prolazi neopaženo, pa tako sve zavisi od posete porodica, tačnije od njene majke, ali i od Terzinog ponašanja prema njoj i ostalim devojkama, kako je i sama Sofija istakla.

Njih dvoje, za novogodišnji editorijal portala Pink.rs pozirali su poput pravog ljubavnog para, a da li će ova ljubav, koja zapravo nikada nije ni bila ugašena, ponovo zasijati punim sjajem, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić