KAKVA ŽENA, GRMI, SEVA, ŠTA ĆE NJOJ BILO KO?! Crna mamba pušta otrove u 2026. godini: Fatalna Maja Marinković pozirala sama za novogodišnji editorijal Pink.rs (FOTO)

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Mariju Maju Marinković, javnost je upoznala kada se uselila u Belu kuću u drugoj sezoni rijalitija "Zadruga", kada se već na samom početku istakla svojim stavom, karakterom, ali i atraktivnim fizičkim izgledom. Naime, tada su mnogi muškarci, kao i dan-danas uzdisali za njom, a mnogi njeni bivši isticali su u prvi plan njenu fatalnost.

Iako je kroz sezone pokazala da je veoma ljubomorna, pokazala kakva je u ljubavnim odnosima, imala mnogo turbulentnih, dokazala da je bez dlake na jeziku i da se ne libi i nema strah da saspe u oči nekome ono što zapravo misli, mnogi njeni bivši cimeri, tačnije velika većina, govoreći o njoj veoma često ističu koliko je ona iskrena i pre svega, ono što je najvažnije, dobar čovek.

Nijedan njen ljubavni odnos, pa i svađa tokom svih učešća, nije ostao nezapamćen ili pak, neispraćen, te je tako neretko svojim skandalima i kontroverzama punila novinske naslovnice i stupce sedam godina unazad.

Sada, Maja je rešila da kroz ovu aktuelnu sezonu, "Elitu 9", korača sama, jer kako kaže, kada je solo, najbolja je verzija sebe, a da li će se to promeniti, ostaje nam da ispratimo. Ona je za novogodišnji editorijal našeg portala pozirala i sama, a u prvi plan je istakla njenu vitku figuru i atraktivnost koju poseduje.

Autor: Nikola Žugić