OBEZBEĐENJE PRATILO SITUACIJU! Kačavenda i Aneli oči u oči nakon svih brutalnih sukoba, za Pink.rs novogodišnji editorijal odložile ratne sekire po strani (FOTO)

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Milena Kačavenda, nekada poznatija i kao kuma internacionale, u "Eliti 7" bila je jedna od retkih koja nije podržavala Aneli Ahmić, oslanjajući se na to da, iako je žena, postoji i "druga strana medalje", tačnije, priča i Asmina Durdžića, kog je Aneli tada blatila.

Naime, njih dve često su ulazile u sukobe tokom te sezone, pa i tokom "Elite 8", te je tako oduvek bilo poznato da se ne podnose, ali je Milena stala na Anelinu stranu krajem "Elite 7", s obzirom na to da se tada Aneli podvrgla abortusu, zbog razmirica sa Markom Janjuševićem Janjušem.

U ovoj, "Eliti 9", njihov odnos se pogoršao, pa su tako u nekoliko navrata vodile veoma burne svađe za crnim stolom, pune pretnji, gnusnih uvreda i optužbi, a u nekoliko navrata obezbeđenje je moralo da reaguje kako bi sprečilo da sukob eskalira.

Sada, njih dve, rešile su da ratne sekire stave po strani, pa su tako za novogodišnji editorijal portala Pink.rs pozirale nasmejane i zajedno, kao da sukob nikada nije ni postojao, a kako će se njihov odnos dalje razvijati, ostaje nam da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić