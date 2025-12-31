AKTUELNO

Domaći

ERUPCIJA EMOCIJA: Zlata i Hasan dotrčali Mikiju u zagrljaj, njegov sin i ćerka pustili suzu nakon susreta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Emotivno!

Došao je trenutak koji su učesnici ''Elite 9'' i gledaoci s nestrpljenjem čekali. Njihovi najmiljiji danas ulaze u Belu kuću, kako bi im pred Novu godinu poželeli želje, ali i sa njima porazgovarali o dosadašnjem učešću i sumirali utiske.

Voditelj Milan Milošević je otkrio da će prvi svoje najdraže ugledati učesnik Miki Dudić te su oni odmah, s uskićenjem ušetali među učesnike.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon što ih je ugledao, on je veoma emotivno odreagovao, te je u tom trenutku došlo i do suza.

Zlata Pretrović i Hanan Dudić, njegovi roditelji su ušetali u Belu kuću, kao i njegov sin i ćerka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: S.Z.

