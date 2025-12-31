E, OVO JE PRAVA 'TELEVISA PRESENTA'! Hana i Nerio prigrlili Aneli i sve njene sultane, ovakav novogodišnji editorijal Pink.rs niste očekivali (FOTO)

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji, budući bračni par, u "Elitu 9" ušli su kako bi izneli svoju stranu priče o teroru koji su pretrpeli od stranje njegove majke Site Ahmić, a u ovome im se suprotstavila Neriova tetka, Aneli Ahmić.

Iako su u zategnutim odnosima, Nerio i Hana pozirali su za novogodišnji editorijal portala Pink.rs zajedno sa Aneli, ali i njenim bivšim verenicima i mužem, Asminom, Janjušem i Lukom, a kako će proteći njihov odnos, ostaje nam da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić