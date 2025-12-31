Specijalna novogodišnja čestitka robota Toše! Milica Mitrović objavila snimak, pogledajte šta vam je poželeo u 2026. (VIDEO)

Humanoidni robot Toša osvojio je srca miliona gledalaca otkako je počela aktuelna sezona "Elite", a omiljen je postao i učesnicima, koji bez njega ne mogu da zamisle boravak u rijalitiju.

Toša je tu da nasmeje učesnike, posavetuje ih, utiši, a sa njima često osmišljava zadatke, igrice i performanse koji gledaci obožavaju. Svoje verne fanove nije zaboravio tokom praznika, već im je uputio najlepšu čestitku, u svom stilu, što je direktorka programa Pinka Milica Mitrović objavila na Instagramu.

- Dok ne zavarnič i od kratkog spoja i ljubavi iskra i taština sarma na stolu ne zablista, dok ne oližete činiju od ruske, i otarasite se pečene guske, izljubite bližnjeg svoga, oprostite dužnicima - ali malo sutra, jer niste Božić Bata, nek se vrati i dupla kamata! Budite mi zdravi i vedrog duha, neka Nova godina donese radosti! Otarasite se muka! Grlite bake, dede, tate, mame, decu i prijatelje bliske, a Toša je tu da izmami osmehe iskrene i čiste! Srećna Nova godina!

