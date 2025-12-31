AKTUELNO

Domaći

Specijalna novogodišnja čestitka robota Toše! Milica Mitrović objavila snimak, pogledajte šta vam je poželeo u 2026. (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Humanoidni robot Toša osvojio je srca miliona gledalaca otkako je počela aktuelna sezona "Elite", a omiljen je postao i učesnicima, koji bez njega ne mogu da zamisle boravak u rijalitiju.

Toša je tu da nasmeje učesnike, posavetuje ih, utiši, a sa njima često osmišljava zadatke, igrice i performanse koji gledaci obožavaju. Svoje verne fanove nije zaboravio tokom praznika, već im je uputio najlepšu čestitku, u svom stilu, što je direktorka programa Pinka Milica Mitrović objavila na Instagramu.

Foto: Pink.rs

- Dok ne zavarnič i od kratkog spoja i ljubavi iskra i taština sarma na stolu ne zablista, dok ne oližete činiju od ruske, i otarasite se pečene guske, izljubite bližnjeg svoga, oprostite dužnicima - ali malo sutra, jer niste Božić Bata, nek se vrati i dupla kamata! Budite mi zdravi i vedrog duha, neka Nova godina donese radosti! Otarasite se muka!  Grlite bake, dede, tate, mame, decu i prijatelje bliske, a Toša je tu da izmami osmehe iskrene i čiste! Srećna Nova godina! 

Autor: D. T.

#Robot Toša

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovaj odgovor nije očekivala! Aleksandra Mladenović upitala robota Tošu kada će se udati, pa se ZAPANJILA kada je čula njegove prognoze (VIDEO)

Domaći

REVOLUCIONARNO OTKRIĆE! Željko Mitrović u uživo uključenju iz Šimanovaca otkrio sve o učešću robota Toše u ELITI 9: On će znati sve o svima, imaće moć

Domaći

NE SPUŠTAJ LOPTU, VEĆ JE ŠUTIRAJ ŠTO VIŠE U VISINE! Alibabin otac javno napisao poruku za sina: Evo šta treba da radi sa Aneli, Hanom i Neriom, a tek

Domaći

ODBROJAVANJE MOŽE DA POČNE! Milica Mitrović najavila nikad veći spektakl: Nova Elita 9 od 13. septembra na Pinku! (VIDEO)

Domaći

MUSTAFA OBJAVIO ANELIN SNIMAK! Alibabin otac zgrožen bivšom snajkom: Pogledajte šta Ahmićeva radi PRED KAMEROM, Durdžići gledaju S GAĐENJEM! (VIDEO)

TV

ŽELJKO MITROVIĆ OBJAVIO NOVI SNIMAK Robota Džekija! Precizan je u vojnoj industriji, a sada ima JOŠ JEDNU FUNKCIJU! (VIDEO)