SVADBA, MAJČINSTVO I RAZVOD U JEDNOJ GODINI! Ana Jovanović sumirala utiske 2025. i otkrila da li je spremna za novu vezu: Beba me je naučila šta je bezuslovna ljubav!

Za nju je ova godina bila posebna, a za Pink.rs govorila je o najlepšim momentima!

Bivša zadrugarka Ana Jovanović imala je godinu ispunjenu sa puno emotivnih trenutaka. Ona se u 2025. ostvatila kao majka, stala na ludi kamen, ali i jako brzo razvela. Ona je sad sumirala utiske za naš portal, progovorila o majčinstvu, ali i priznala da li je spremna za novu ljubav.

2025. godina za tebe je bila ispunjena jako lepim dešavanjima, ostvarila si se kao majka i stala na ludi kamen, ali je jako brzo usledio i razvod. Kako ti sumiraš utiske i da li je bilo više lepih ili tužnih i teških trenutaka?

- Slobodno mogu reći da mi je 2025 godina ubedljivo najbolja do sada. Pored toliko lepih stvari koje su mi se desile, a na prvom mestu bih izvojila to što sam postala mama, loše stvari stvarno ni ne primećujem ali sam i na njima jako zahvalna. Nekako kad god nam se nešto loše desi, ne vidimo i dobru stranu toga. Iz svega izađemo jači, bolji i snažniji, i ceo život će biti uspona i padova i meni je to nekako skroz okej. Naravno da mi je razvod teško pao, slagala bih kada bih rekla suprotno. Ja sam presrećna što imam bebu sa osobom koju sam stvarno jako volela, i što sam se mlada ostvarila na tom polju. Iz celokupnog odnosa želim da pamtim samo lepe stvari, i lepe trenutke jer ih je bilo puno.

@ana__jovanovic Ti si čudo koje ne mogu da objasnim. Ti si ljubav, moja prava sreća, moj andjeo. Ti si ta puzla koja mi je u životu falila da bih bila potpuna. Ti držiš moj svet, i ovu planetu okreces. Ti si nešto najlepse i najbolje na svetu. Ti me činiš boljom. Ti i ja zauvek🗝️ #foryou #foryoupage #fyp #fy #baby ♬ FOUND - Zach webb

Kako ćeš provesti doček i šta ćeš poželeti u ponoć?

- ⁠Planove za doček nemam za sada, nisam osoba kojoj je proslava dočeka od velikog značaja, ostavila sam otvoreno par opcija ako ipak poželim da proslavim. Trenutno spremam bebi paketić i jako se radujem predstojećim praznicima sa bebicom. Meni je zasigurno najveća želja ispunjena, sledeće šta želim i na čemu radim jeste da se preselimo i živimo na moru, to mi je nekako i najveći cilj za 2026. godinu.

Da li si u 2026. godini spremna za novu ljubav?

- Nisam spremna za novu ljubav, posvetila sam se u potpunosti sebi i bebi, i želim da tako ostane neko vreme, nisam u zabludi da ću ostati ceo život sama, ali još neko vreme sigurno hoću. ⁠

Da li si ispunila sve ciljeve koje si sebi zacrtala u 2025. godini?

. Nisam ispunila sve ciljeve, od nekih sam i odustala, neki nisu bili mogući da se ostvare, svakako da sam jako puno postigla u jednog godini sam se i udala, dobila bebicu a i razvela, mislim da je to i previše hahahah.

Koliko te je majčinstvo promenilo i šta si novo naučila uz ćerku?

- Što više vreme prolazi vidim koliko me je promenilo a i koliko me menja. Shvatam da sam sazrela što mi je sa jedne strane čak i bilo malo krivo, sa druge strane sam presrećna jer ne ponavljam više iste greske. Ovo je definitivno put kojim do sada nisam išla, i sve mi je još uvek novo, malo sam zbunjena, ne znam pomešano je sve. Beba me je naučila šta je bezgranična i bezuslovna ljubav, koliko god da sam mislila da to mogu da razumem i da razumem, tek kada sam se porodila sam to i shvatila. Ceo svoj život sam preusmerila ka njoj, i nikada u životu nisam bila srećnija, svaki dan mi je ispunjen ljubavlju.

Autor: A. Nikolić