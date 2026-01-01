Nešto što bih najviše volela da ostvarim u 2026. godini... Maša Mihailović obelodanila svoje planove i otkrila sa kim bi u Eliti slavila doček!

Voditeljka za Pink.rs sumirala utiske iz 2025. godine!

Voditeljka "Elite" Maša Mihailović za Pink.rs govorila je u svojim željama u 2026. godini, ali i otkrila sa kim bi slavila Novu godinu kad bi dočekam provela u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Kakva je za tebe bila 2025. godina i šta bi izdvojila kao najlepši trenutak?

- 2025. godina je bila bas raznovrsna, kad me sad ovako pitaš da je ocenim ne mogu da kazem da je bila ni dobra, ni losa, ali utisak koji sam stekla kroz razgovor sa ljudima je da svi negde misle tako. Svakako da je bilo mnogo lepih trenutaka kao što su putovanja koja mene najvise i ispunjavaju, pa odatle uvek ima lepih uspomena.

Šta ćeš sebi poželeti u ponoć?

- Moja lista želja je oduvek podugačka, nevezano da li su praznici, ali nešto što bih najviše volela da ostvarim u 2026. godini je moj prvi stan, ali je to svakako nešto malo veće, pa ne zelim detaljno o tome još uvek da pričam, da ne ureknem.

Kakvi su ti planovi za 2026. godinu?

- Generalno mi se planovi ne menjaju preterano iz godine u godinu, tako da sve što sam planirala prethodnih godina želim da se nastavi i ubuduće. Pre svega planiram da konačno diplomiram, pošto sam se malo ulenjila što se toga tiče, ali sam zacrtala da je ove godine to-to i da ne mogu više da dužim, a pored toga svakako i poslovno da se usavršavam.

Kad bi Novu godinu slavila sa takmičarima u Eliti, ko bi sedeo za tvojim stolom?

- ⁠Mislim da bi doček sa učesnicima "Elite" svakako bio šou, ali ako moram da izaberem nekoga nek to budu moje kolege sa Red televizije, Filip i Bora, sa kojima je dobar provod uvek zagarantovan.

Autor: A. Nikolić