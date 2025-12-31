OVO NIJE OČEKIVALA: Grofica sasula Aneli sve u lice: CELA PORODICA JE POVRAĆALA ZBOG TEBE I ASMINA U HOTELU (VIDEO)

Šok!
Jasmina Ahmić je naredna stigla u Elitu, ona se pozdravila sa svojom ćerkom Aneli i Neriom.
- Gde ste vi, gde mi je Nerio? - upitala je Grofica.
- Gde si srećo babina - rekla je Grofica kada je zagrlila Neria.
Gorfica je ustala i bacila Luki dezodorans pa mu se obratila:
- ja tebe nikada nisam blatila, branila sam te i hvalila - rekla je Grofica, pa je krenula da razgovara sa aneli.
- Kako si došla? - upitala je Aneli.
- Lepo, sve je dobro, Durdžići ne znaju gde uradaju, naša devojčica je kod kuće, uživa i lepo joj je, sve je spremno, a Sita je razočarana, seli se daleko, dobila je posao, ništa je ne zanima - rekla je Grofica.
- Zbog mene - upitala je Aneli.
- Ide boljim životom, oprostiće ti sve iako je razočarana - dodala je Grofica.
- Luka pita da li je on nekada tukao Aneli - rekao je Milan.
- Ako je rekla da jesi, onda jesi, mene ne zanima ništa ni Luka niti bilo ko - rekla je Grofica.
- Mama ne piši statuse više ni za koga - dodala je Aneli
- ŠTo si pobegao sine, sve ti opraštamo ti si deo naše porodice - rekao je Nerio.
- Ja ništa ne lažem - rekao je Nerio.
- Grofice je l joj zameraš ono u hotelu - upitao je Milan.
- Mi smo povraćali, cela porodica - rekla je Grofica.
Grofica je krenula da se pozdravi sa svojom praunokom Arijom, ali je NArio zauistavio.
Autor: N.B.