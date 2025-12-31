OVO NIJE OČEKIVALA: Grofica sasula Aneli sve u lice: CELA PORODICA JE POVRAĆALA ZBOG TEBE I ASMINA U HOTELU (VIDEO)

Šok!

Jasmina Ahmić je naredna stigla u Elitu, ona se pozdravila sa svojom ćerkom Aneli i Neriom.

- Gde ste vi, gde mi je Nerio? - upitala je Grofica.

- Gde si srećo babina - rekla je Grofica kada je zagrlila Neria.

Gorfica je ustala i bacila Luki dezodorans pa mu se obratila:

- ja tebe nikada nisam blatila, branila sam te i hvalila - rekla je Grofica, pa je krenula da razgovara sa aneli.

- Kako si došla? - upitala je Aneli.

- Lepo, sve je dobro, Durdžići ne znaju gde uradaju, naša devojčica je kod kuće, uživa i lepo joj je, sve je spremno, a Sita je razočarana, seli se daleko, dobila je posao, ništa je ne zanima - rekla je Grofica.

- Zbog mene - upitala je Aneli.

- Ide boljim životom, oprostiće ti sve iako je razočarana - dodala je Grofica.

- Luka pita da li je on nekada tukao Aneli - rekao je Milan.

- Ako je rekla da jesi, onda jesi, mene ne zanima ništa ni Luka niti bilo ko - rekla je Grofica.

- Mama ne piši statuse više ni za koga - dodala je Aneli

- ŠTo si pobegao sine, sve ti opraštamo ti si deo naše porodice - rekao je Nerio.

- Ja ništa ne lažem - rekao je Nerio.

- Grofice je l joj zameraš ono u hotelu - upitao je Milan.

- Mi smo povraćali, cela porodica - rekla je Grofica.

Grofica je krenula da se pozdravi sa svojom praunokom Arijom, ali je NArio zauistavio.

Autor: N.B.