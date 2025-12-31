AKTUELNO

Domaći

Neka tuče svoje ćerke, a moju nek ostavi na miru! Slavica Delić zgazila Bebicu pred svima, spremila tužbu i njegovom ocu: Hoćeš li da ideš u Kotež da te vozi traktorom po močvarama? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Došao je trenutak koji su učesnici ''Elite 9'' i gledaoci s nestrpljenjem čekali. Njihovi najmiljiji danas ulaze u Belu kuću, kako bi im pred Novu godinu poželeli želje, ali i sa njima porazgovarali o dosadašnjem učešću i sumirali utiske.

Naredna koja je ugledala svoju porodicu bila je Teodora Delić. Njoj su u posetu došli otac i majka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ništa nije pogrešno uradila, nabili su joj osećaj krivice. 15 dana pre toga je raskinula sa njim i nije mogla da se otkači od bolesnika. Izmanipulisana si i izlagao te. Pišem dnevnik od početka. Šta će ti modrice po telu? Neka bije svoju decu, a moju ćerku neka ostavi. Jesi li mi pokazivala modrice? Svi koji su ti govorili da si ku*va i pro*titutka su na sudu. Taj klošar matori i gmaz debeli koji se pojavi, svi su tuženi. Ovde sam najmanje petoro tuižila. Hoćeš li da ideš u Kotež da te vozi traktorom po močvarama? Veselo da se provedeš, a taj idiot ti ne treba. Modrice neću da zaboravim! - rekla je Slavica.

- Jesi li tukao Teodoru? - pitao je Milan.

- Nek ona kaže - rekao ej Bebica.

- Sikter, baj, baj! Bolestan čovek, nije normalan. 24 sata pilji, je l' to normalno? - vikala je Slavica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako si ti? - pitala je Teodora.

- Ja sam dobro. Filip je umetnička dušica kao i ti - rekla je Slavica.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

SASULA MU SVE U LICE! Milena prozvala Bebicu kao nikada do sada, rešila da ga postavi na svoje mesto, a ona najavila Teodorino RASKRINKAVANJE (VIDEO)

Zadruga

BEZ STIDA I SRAMA: Teodora pokušava da okrene Bebicu protiv porodice, oplela po njegovom ocu! (VIDEO)

Zadruga

Bile su pretnje da će nasilno da me izvuče iz kuće: Hana otkrila da je Sita ucenjivala Nerija da je ostavi dok je bila u drugom stanju! (VIDEO)

Domaći

Zatvorio je u kavez u Kotežu, gde može da je vozi traktorom po blatu: Teodorina majka urnisala Bebicu, želi Đukića za zeta: On nikad ne može da bude F

Zadruga

Zna po sebi jer se ona ne kupa! Borina sestra pred svima unakazila Anastasiju Brčić, pa javno ispozivala Milicu Kemez: Ona nije tvoj nivo, bez tebe ne

Zadruga

Rafalna paljba Ene Čolić: Mateja je potkačio pred svima, ona jedva dočela da isproziva svoje dušmane! (VIDEO)