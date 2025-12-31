Neka tuče svoje ćerke, a moju nek ostavi na miru! Slavica Delić zgazila Bebicu pred svima, spremila tužbu i njegovom ocu: Hoćeš li da ideš u Kotež da te vozi traktorom po močvarama? (VIDEO)

Došao je trenutak koji su učesnici ''Elite 9'' i gledaoci s nestrpljenjem čekali. Njihovi najmiljiji danas ulaze u Belu kuću, kako bi im pred Novu godinu poželeli želje, ali i sa njima porazgovarali o dosadašnjem učešću i sumirali utiske.

Naredna koja je ugledala svoju porodicu bila je Teodora Delić. Njoj su u posetu došli otac i majka.

- Ništa nije pogrešno uradila, nabili su joj osećaj krivice. 15 dana pre toga je raskinula sa njim i nije mogla da se otkači od bolesnika. Izmanipulisana si i izlagao te. Pišem dnevnik od početka. Šta će ti modrice po telu? Neka bije svoju decu, a moju ćerku neka ostavi. Jesi li mi pokazivala modrice? Svi koji su ti govorili da si ku*va i pro*titutka su na sudu. Taj klošar matori i gmaz debeli koji se pojavi, svi su tuženi. Ovde sam najmanje petoro tuižila. Hoćeš li da ideš u Kotež da te vozi traktorom po močvarama? Veselo da se provedeš, a taj idiot ti ne treba. Modrice neću da zaboravim! - rekla je Slavica.

- Jesi li tukao Teodoru? - pitao je Milan.

- Nek ona kaže - rekao ej Bebica.

- Sikter, baj, baj! Bolestan čovek, nije normalan. 24 sata pilji, je l' to normalno? - vikala je Slavica.

- Kako si ti? - pitala je Teodora.

- Ja sam dobro. Filip je umetnička dušica kao i ti - rekla je Slavica.

Autor: A.Anđić