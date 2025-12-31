POLA MILIONA ZA PORODICU OD KOJE JE SVE POČELO! Željko Mitrović nastavio sa HUMANITARNIM AKCIJAMA i samohranoj majci petoro dece ulepšao praznike (VIDEO)

Tokom protekle tri godine, Željko Mitrović samohranoj majci Nadi i njenoj deci pružio je neizmernu ljubav, pomoć i podršku. Ova porodica ujedno je bila i pokretač svih ostalih humanitarnih akcija vlasnika Pink Media Grupe, koji je promenio sudbine mnogih u 2025. godini.

Nada sa decom živi u novom domu, koji im je obezvedio Mitrović, a on im je povodom novogodišnjih praznika odneo poklone i pola miliona dinara.

Samohrana majka Nada Mitrović i njeno petoro dece ujedno su bili i iskra koja je pokrenula talas humanitarnih akcija Željka Mitrovića u celi Srbiji.

Tako je vremenom vlasnik Pink Media Group-e usrećio brojne klince i potpono im promenio živote. Nada i njena deca danas žive u kući koju jim je obezvedio Željko Mitrović, a povodom novogodišnjih praznika on je rešio da ih poseti i iznenadi poklonima.

Ovo je za tebe, lično moj odabir. A ovo prvi put moram gospođi Milici da uručim. samo nemoj da pomešaš - rekla je Neda i uručila Željku poklone.

Neda je zatim Mitroviću poklonila i posebnu posvetu koju su mu napisali Milica, Mija, Maša, Mihajlo i Miljan.

- Dragi Žeks, teško je pronaći prave reči kojima smo opisali koliko nam znači tvoja podraška, dobrota i vreme koje si nestebično podelio sa nam. U trenucima kada je bilo najvažnije, tvoja pomoć je bila osnovna snaga i inspiracija. Zahvalljujući tebe, naučili smo koliko jedan čovek može da učini veliku razliku. Hvala ti na svemu što si očinio, tvoja dela ostuljuju trag koja si je nezaboravlju. Nikad ne zaboraviju najviše na svetu, te volimo. Za jednog i jedinog Žeksa. Milica, Mija, Maša, Mihajlo, Miljan - pročitao je Željko posvetu koju su mi napisala dečica.

Mitrović je otkrio da je upravo od ove porodice, humanitarni talas i krenuo.

- Zajimljivo je što je od Nade, samohrane manjike sa petoro rodice sve ovo i krenuo. To je bila zapravo prva porodica koju smo obišli, kojoj smo pomogli, kojoj smo sagradili ovo sve. I bazen, i bazen imaju. Dece su tražila bazen, to nije moglo da se ne realizuje. A i evo, danas vidimo svoje bolje, svoje lakše. Ali su napravili jednu velikiu inicijalizaciju da ovo sve postane jedan, hajde da uslovno kažemo, pokret za pomoć porodicama. Zapravo, samohranim majkama i očevima, sa četvero, petero, šestero ili više dece. Tako da, hvala i tebe, Nado, hvala što se boriš kao lavica. Hvala vama, klinci, što podržavate svoju, pre svega, majku - rekao je Željko i dodao:

- Znate šta je lepo lepo u ovoj celoj stvari? Što svaki dan se javi neko novi i nisam niti jedini, tako da smomi inicirali, da kažem, jedan veliki talas podrške ljudima koji se bore, kao ti. To sada više ljudi ni ne radi tako tiho i skromno, nego su shvatili da treba da radi javno. I da to kada radi te javno ili kada radiš javno, onda to bude velika pobuda, stvarna pobuda za neke druge, pa se vojavljaju, pa šaljuju priloge, pa šaljuju vide osnimke. Tako da je to dobro i mi sada pronalazimo medijsko vreme da ih sve pustimo na medijima, kako bi se taj talas se širio i jednoga dana postao veliki cunami koji će pomoći svima - dodao je Mitrović.

Mitrović je izrazio nadu da će u narednim godinama biti još mnogo ljudi poput njega koji će svoj novac i uticaj koristiti kako bi pomogli onima koja je ta pomoć najpotrebnija.

- Moram da kažem samo da ne bude zabune. Država radi mnogo, ali država ne može sve. I to je malo problem. Ali nigde u svetu država ne može sve. Ti u svim zemljama, osim ja mislim u skandinavskim, imaš privrednikie koji se utrkuju da pomognu porodicama, posobno porodicama sa samohranim majkama i samohranim očevima. To je stanje svesti, stanje zrelosti jedne cele populacije, stanje zrelosti društva. A zrelost društva nije ništa, nego zbir pojedinačnih zrelosti - rekao je Mitrović i dodao:

- Tu, naravno, treba vreme. Mislim, mi smo, ajde da kažem, kao društvo, relativno mlada civilizacija, iako smo stara. Imamo šanse za, ja bih rekao, možda par godina ili para decenija da postanemo jedno zrelo društvo, gde neće biti siromašnih, i neće biti onima kojima će trebati nešto, zato što će pomoć i solidarnost biti podrazumevana kategorija - rekao je Mitrović.

Porodica je još jednom izrazila zahvalnos za sve što je Mitrović tokom godina učinio za njih.

- Hvala ti Žejko. Hvala od srca, što iz godine u godinu svaki put našu porodicu posetiš i svaki put daješ sve od sebe da nam obezbediš apsolutno sve - rekla je Nada.

- Najviše sam se obradovala zato što je došao čeka Željko. Da, mi ga volimo najviše na svetu i uvek se obradoema Željko kada dođe zato što nam je Željko sve ovo doneo doveo i sve nam je ovo pomogao on i zato ga baš iskreno volimo - rekla su dečica.

Život nisu samo dani koji su prošli, već dani koji se pamte. A Maša, Milica, Mija, Mihailo i Miljan, kao i njihova majka Nada, sigurno će celog života pamtiti dan kada se Željko Mitrović prvi put pojavio na njihovim vratima i pružio im sve što im je oduvek bilo potrebno.

Mitrović se ovim povodom oglasio i na svom Instagram profilu, te čestitao Novu godinu svima i poželeo puno sreće, zdravlja i uspeha u narednoj.

- DRAGI SVI!!! Srećna Nova svima, a posebno mnogo sreće onima kojima je sreća u narednoj godini najpotrebnija! Kao i prethodnih godina BRT godine je svakako BRT Bane, ali zdravlje, sreća, i uspeh su potrebni svima, tako da želim da svi, bez obzira na svoju pripadnost i opredeljanja, budu zdravi ,srećni, veseli i uspesni u narednoj godini! Živi bili i da slavimo i narednih milion godina - poručio je Mitrović na svom Instagram profilu.

Autor: Iva Besarabić