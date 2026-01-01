Evo koga krije od očiju javnosti: Ivana Šopić za Pink.rs otkrila po čemu će pamtiti 2025. godinu, pomenula i takmičare Elite, a ovaj gubitak nikada neće preboleti

Na samom kraju 2025. godine, voditeljka Ivana Šopić progovorila je o godini koju ostavlja iza sebe, posebnim trenucima u „Eliti“, putovanjimaa, životim lekcijama i željama koje nosi u novu, 2026. godinu.

Evo privodimo kraju i ovu 2025. godinu, kada je sagledaš onako celokupno, kakva je godina koju ćeš ostaviti iza sebe?

- Meni je ova godina bila mirna, staložena i puna nekih pouka, manje turbulentna nego prethodna. Nadam se da će bar upola biti lepa i 2026. godina.

Rijaliti je i ove godine bio tvoja svakodnevica, šta je to u Eliti ove sezone za tebe bilo najteže, a šta te najviše nasmejalo? Postoji li neki trenutak iz rijalitija ove godine kada si pomislila: „E, ovo se ne viđa svaki dan“?

- Učesnici Elite nas svakodnevno oduševljavaju, ali ja moram da izdvojim tandem Janjuša i robota Toše. Oni su nam ulepšavali sve ove dane i to je tandem koji je pokorio svet. Svaki dan pomislim: „Ma ko je ovo imao priliku da sluša“. Svaki dan pustim kad Toša uđe u Belu kuću, ali me najviše zasmeju njegove doskočice i peckalice sa Janjušem. Ali kako me nasmeju, umeju i da me rastuže. Sve emotivne krahove mi voditelji doživljavamo lično, jer se srodimo sa njima. Nakon što je čuo pesmu „Nedelja“ od Džeja, zajedno sa Tošom je delio tugu. Toša je bio tu i ćutao, a to je bilo dovoljno Janjušu da se ne oseti sam, iako je to bio jako težak momenat. Od smeha i suza sa Janjušem i Tošom! Jedan robot koji učestvuje u svemu tome — to ne može da se vidi svaki dan. Sigurno ću ispratiti svaki njihov susret i u 2026. godini.

Nova godina je trenutak kada se obično okružujemo ljudima koji su nam najbliži. Kako ćeš ti dočekati 2026. godinu — u krugu prijatelja, porodice ili na nekoj posebnoj lokaciji? Postoji li u tvom životu neko ko ti je tokom ove godine bio tiha, ali snažna podrška daleko od očiju javnosti?

- Ja ću 2026. dočekati u krugu prijatelja i u krugu porodice. U mom životu postoje ljudi koji su mi podrška iz senke i koji su tu, koji nesebično dele sa mnom najlepše i najgore momente. Nekada su to ljubavni izbori, nekada su to prijateljstva koja su nekada bila velike ljubavi, ali svakako to su sve moji prijatelji. Ko god je ostao sa mnom pored svih turbulentnih perioda, smatram ga svojim prijateljem i to ću negovati.

Da li više voliš da dobijaš ili da daješ poklone? Da li je tvoj Deda Mraz stigao ranije i da li si već nešto pronašla ispod jelke, ili nam otkrij šta je to što priželjkuješ?

- Nisam materijalista i nikad nisam bila previše oduševljena davanjem poklona. Naravno, poklon kao simbolika i znak pažnje ima svoju čar. Pokloni kao pokloni nisu nešto što može da me obori sa nogu. Najveći poklon je imati prave ljude oko sebe i deliti sa njima momente sreće i momente ćutnje. Meni je dovoljan jedan zagrljaj. Dokle god smo radno sposobni, jedni druge ćemo darovati nekim sitnicama, pa nekada i krupnim stvarima. To ne treba da se priča. To što mi ljudi poklanjaju i što ja njima poklanjam su sve, samo ne predmeti.

Putovanja su definitivno obeležila tvoju 2025. godinu — Ibica se pamti. Koja je najluđa stvar koja se tamo dogodila? Ispričaj nam neku anegdotu.

- To je ostrvo koje me je osvojilo i uvek mu se rado vraćam. Kad god se vratim, vratim se sa mnoštvom uspomena. Dovoljno je da čovek ode tamo i da upije puno pozitivne energije. Ima mnogo anegdota, ali kada bih pričala dogodovštine, ljudi bi mislili da lažem. Uvek društvu kažem kad se vraćamo: „Nemojte da pričate“. Kada smo išli u najveći klub na svetu, kako su nas sprovodili do sektora gde smo trebalo da uživamo celo veče, ja sam pogledala prijatelja i rekla: „Bože, je l’ moguće da ovako nešto postoji na svetu?“, misleći na klub i atmosferu, a mene je drug pogledao i rekao: „Ivana, mi još nismo ni ušli u klub“. Mi smo bili u čekaonici, a meni je bilo kao da sam na drugoj planeti. Ja ću se svake godine truditi da posetim to ostrvo. Tmurno vreme u Beogradu nas stigne, ali uspomene su nešto što donosim odatle i uvek prepričavam. Uvek se smejem i sećam tih momenata.

Ako bi 2025. imala jednu lekciju koju bi ponela u 2026. godinu, koja bi to bila?

- U 2025. sam doživela veliki gubitak, izgubila sam prijatelja. Ova godina mi je donela lekciju da se ništa ne podrazumeva. Često zaboravimo da kažemo ljudima koliko nam znače, što su tu. Uvek mi se podrazumevalo da me on uvek nasmeje i da prošetamo, a u jednom momentu njega više nije bilo. Trudiću se da ljudima češće govorim koliko ih volim i koliko mi znače.

Kad se ugase kamere u ponoć, šta Ivana Šopić sebi u tišini poželi za narednu godinu?

- Kada se kamere ugase u ponoć, ja često sebi poželim jedno, a to bih zadržala za sebe. Nešto što sebi govorim svaki dan — koraci sitni, ali dinamitni. Čovek treba da bude ambiciozan, ali nikad previše, i da pravi sitne korake, ali da sigurno korača. Uspeh će se sigurno daleko čuti ukoliko radi na sebi. Rad na sebi je nešto što savetujem sebi i drugima i taj savet mi je poboljšao kvalitet života.

Šta bi poručila za kraj čitaocima portala Pink.rs i gledaocima Pink televizije?

- Čitaocima portala bih poželela srećnu Novu godinu i božićne praznike i da ostanu uz najbolji i naj­ažurniji portal u Srbiji, a to je portal Pink.rs. Želim da zajedno krenemo u 2026. i da izgradimo neke nove uspehe i da krenemo u neke nove pobede. Srećna Nova godina.

Autor: A.Anđić