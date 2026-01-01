JK ZAPALILA ELITU: Zbog vrelog izdanja svima popadale vilice, hitovima usijala atmosferu! (VIDEO)

Nezaboravna noć!

U toku je luda žurka u "Eliti" povodom dočeka 2026. godine, a u diskoteku upravo je stigla i pevačica Jelena Karleuša. Takmičari nisu mogli ni da sanjaju da će se ona večeras pojaviti, pa su im popadale vilice kad su je ugledali na vratima.

Čim je prišla diskoteci Miljana Kulić joj je prišla da se upozna, a onda je ušla i obratila se takmičarima.

- Srećna Nova godina, da bude zdravi, voljeni, da zaradite mnogo para. Drago mi je da sam ovde, jako je gledano. Ne bih puno da pričam i držite mi fige da napravimo najbolju žurku - rekla je Jelena.

Ona se odmah popela na binu i latila se mikrofona, a takmičari su odmah ustali da pevaju pesme i igraju.

Autor: A. Nikolić