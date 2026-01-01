AKTUELNO

Ako su preživeli ono što sam uradila sa ženom: Anita ne može da veruje da joj porodica zamera s*ks sa Lukom! (VIDEO)

Ne vide šta toliko loše rade!

Anita Stanojlović i Luka Vujović pričali su o zamerkama koje su dobili od porodice zbog žestokih akcija koje su imali.

- Ne možeš da kažeš nekome da te radi najviše do sada - rekao je Luka.

- Kunem ti se, pa osećaš kad ti neko priđe. Nisi normalan, mi nismo normalni - govorila je Anita.

- Nema više. Svašta sam dopustio za tri meseca - rekao je Luka.

- Ako nam je posle svega što smo uradili to najveća greška - pričala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moja tri meseca ovde su najveća greška za sve sezone - rekao je Luka.

- Ono što sam ja dozvolila sebi u prvoj sezoni i ti sa njom, ako je ovo veća greška onda ne znam. Jedina greške je što imamo porodice i decu - govorila je Anita.

- Mi se poštujemo, ne vređamo se. Da li misliš da bih te ikad uvredio? - pitao je Luka.

- Ne. Ja te nikad ne bih uvredila. Ako su proživela sve što sam uradila sa ženom, ovo im nije ništa. Ne može niko da im ubedi da im je ovo reakcija na s*ks. Ovo ako im je gore od onoga što sam uradila onda sam ja stvarno luda. Ja sam tad imala dete, imala sam braću, imala sam majku - rekla je Anita.

- Ja krivim sebe. Ja sam kriv i ja to moram, nema više - dodao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

