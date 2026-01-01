AKTUELNO

Vrelo, vrelije, Jelena Karleuša! Na ovo izdanje niko ne može da ostane imun, svi gledaju u njene bujne obline! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Zemljotres u najgledanijem rijalitiju u regionu!

Pevačica Jelena Karleuša večeras je u "Eliti" pevala i napravila opšti kolaps. Takmičari su uživali u njenim hitovima, a od pevačicinog vrelog izdanja nije im bilo dobro.

Svetske, a naše: Miljani Kulić se ostvario san da deli scenu sa Karleušom, ovaj prizor će zapaliti društvene mreže! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je pokazala izvajano telo u crvenom trikou sa korsetom u isti boji, koji je dodatno isticao njene bujne grudi. Na ovaj izgled niko ne može da ostane ravnodušan, pa su tako i takmičari "Elite" sve vreme pričali koliko dobro izgleda i nagrađivali je gromoglasnim aplauzom.

Zemljotres u Šimanovcima: Karleuša napravila spektakl, takmičari u delirijumu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

