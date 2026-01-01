AKTUELNO

Domaći

Ko ovu dramu režira? Miljana se rastavlja od života na grudima Jelene Karleuše, od pevačice dobila najbolji poklon za Novu godinu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mnogi mogu samo da sanjaju da im se ovo desi!

Jelena Karleuša tokom novogodišnje proslave specijalno za Miljanu Kulić izvela je pesmu "Ne smem da se zaljubim u tebe".

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo za Miljanu. Ovu pesmu sam dobila na poklon od Marine Tucaković i od Raleta za moju prvu svadbu da mi donese sreću, a brak je trajao tri meseca - govorila je Jelena.

- Bravo, Jelena - rekla je Kačavenda.

Jelena je nakon toga pozvala Miljanu Kulić da joj se pridruži na bini kako bi sa njom izvela pesmu "Ko ovu dramu režira". Kulićeva se rasula od emocija, pa je sve vreme na Jeleninom ramenu plakala.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

