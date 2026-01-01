AKTUELNO

Svi mi prilaze i govore da su voleli moju majku: Karleuša prekinula žurku i priznala koliko bi Divna bila srećna zbog nje večeras! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lavina emocija!

Pevačica Jelena Karleuša izvela je pesmu "Ko ovu dramu režira", dok joj je Miljana Kulić sve vreme plakala na grudima. Kulićeva joj je nakon toga priznala koliko je volela njenu majku, a Jelena se obratila javno takmičarima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo sam volela tvoju mamu i ona mene - rekla je Kulićeva nakon što je izljubila Karleušu.

- Ovde mi svi prilaze i govore da su voleli moju majku. To je jako divno i potresno. Hvala vam puno. Ona bi bila jako srećna što sam ovde sa vama večeras - rekla je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

