Pao poljubac Đukića i Maje: Sve puca od strasti, Uroš im čuva stražu od Alibabe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gori sve u radionici!

Nakon što se Filip Đukić srušio kao sveća, Maja Marinković odmah ga je uvela u radionicu kako bi ga stavila na krevet, a potom je i legla pored njega.

- Filipe, je l' si dobro? - upitala je Maja.

- Ajde, vidiš da hoće da te poljubi. Filipe, više foliranja nema, zaboravljaš sve devojke i samo u Maju gledaš - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neće me navući, kad bude trezan - rekla je Maja.

- Uroše, sutra ako ne budeš priznao sve što osećaš, videćeš - rekao je Uroš.

- Što si me zvao? - upitala je Maja.

- Priznaće sve - rekao je Uroš.

- Ajde Filipe ideš da spavaš, ne mogu da sedim ovako na njemu kad mi nije ni drug, a ni dečko - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipe, ona je žena tvog života. Promenila se i više ne tuče, kandže je odsekla da znaš - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

