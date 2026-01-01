Doček za pamćenje u Eliti 9! Jelena Karleuša digla Šimanovce na noge, Maja i Filip obeležili Novu godinu poljupcem, Luka uspeo da se pomiri sa najboljim drugom, a Miljana Kulić izdominirala u svom stilu! (VIDEO)

Ovo niste smeli da propustite!

Jelena Karleuša, Olivera Marković i Dj Neba priredili su nezaboravan doček Nove godine u Eliti 9. Učesnici su u svom stilu ispratili staru i dočekali novu godinu, uz mnogo pozitivne energije i euforije. Atmosfera je bila na vrhuncu, a čini se da ova noć nikome neće izbledeti iz sećanja.

Takmičare Elite 9 je dočekala u diskoteci glamurozna dekoracija, kao i jako bogata trepeza, na kojoj nema čega nije bilo. Stolovi su bili ispunjeni raznoraznim ukrasima i cvećem, što je sve ostavilo bez daha.

Anita Stanojlović i Luka Vujović otkrili su jedno drugome da će u ponoć poželeti da postanu roditelji.

Bora Santana prišao je Miljani Kulić kako bi joj priznao da je voli, ali je ona još jednom ovim potezom dokazala da mu nikad neće zaboraviti to što je nazvao nimfomankom pred svima.

Miljana Kulić i Aneli Ahmić porazgovarale su o Asminu Durdžiću i njegovoj porodici kada su obe shvatile da Asmin ima sina Samuela, koji njegova porodica vešto krije.

Miljana Kulić i Ivan Marinković jedno drugom su poželeli čestitke za narednu godinu, a u jednom momentu on je spomenuo i svog sina Željka, zbog čega je Miljana bila na ivici suza.

- O svom životu odlučuješ sama i da ti više ne govori mama. Da se uzdaš u svoje kljuse i da ne budeš ničije, ne znam šta da rimujem. Bez šale ti govorim, želim ti da se osamostališ i da niko ne odlučuje sem tvoje glave. Želim ti da nam sin bude živ i zdrav i da se najmanje svađaš sa mnom, kao i da nađeš nekog dečka. Džabe što ti pričam, kad to ništa ne vredi - rekao je Ivan.

Miljana Kulić pobegla je od ostalih takmičara kako bi se u kameru pomolila Bogu i poželela želje za narednu godinu, a ona je klečala i sve vreme lila suze.

- Molim te Bože da mi cela porodica, Tijana, Ana, mama, tata i Željko budu živi i zdravi. Svim ljudima ovog sveta želim da budu živi i zdravi, molim te Gospode Bože. Moja teta Milica da bude živa i zdrava još 105, pa opet i svi članovi njene porodice. Molim te Gospode Bože da svi budu živi i zdravi i ako Bog da, da pobedim u Eliti 9 i da završim s rijalitijem, da bih bila posvećenom sinu. Ne želim da me prozivaju više, molim te Gospode Bože. Molim te Sveti Arandđelo, molim te Sveti Vasilije, molim te Sveti Nektarije i molim te Bogorodice. Molim vas sve da ostanem do kraja i osvojim prvo mesto - plakala je Miljana.

Luka Vujović i Filip Đukić obavili su prvi razgovor nakon haosa kroz koji su prošli zbog njegovog odnosa sa Anitom Stanojlović. Vujović je prišao Luki i počeo da ga grli i plače.

- Ja da sam znao da je tako i da treba da biram nikad ne bih izabrao tebe. Ja da vratim vreme i neko da mi je rekao moja žena sa kojom imam dete ili Filip nikad ne bih birao. Nisam sumnjao da će tako nešto da ga povredi jer je on govorio da radimo šta hoćemo - pričao je Luka.

Zorica Marković latila se mikrfona tokom lude žurke povodom dočeka Nove godine u diskoteci i usijala atmosferu.

Jelena Karleuša je u jednom momentu ušla u Elitu 9 kako bi dodatno usijala amotsferu u Šimanovcima i kako bi takmičarima poželala srećnu 2026. godinu. Takmičari nisu mogli ni da sanjaju da će se ona večeras pojaviti, pa su im popadale vilice kad su je ugledali na vratima.

- Srećna Nova godina, da bude zdravi, voljeni, da zaradite mnogo para. Drago mi je da sam ovde, jako je gledano. Ne bih puno da pričam i držite mi fige da napravimo najbolju žurku - rekla je Jelena.

Miljana Kulić je pružila ruku Jeleni Karleuši i njih dve su se poljubile, zbog čega će mnogi takmičari pozavideti Miljani i biti ljubomorni na nju.

Miljana Kulić odlučila je da se prudruži pevačici Jeleni Karleuši na bini, što je ona rado prihvatila i dala joj je mikrofon da zajedno izvedu njenu pesmu "Mashallah".

Jelena Karleuša napravila je totalni lom i zemljotres u Šimanovcima svojom energijom i brutalnim nastupima, zbog čega takmičari nisu mogli da se obuzdaju i sve vreme su skakali i igrali.

Filip Đukić i Luka Vujović pobegli su od očiju svih i sakrili se u vešeraju kada su i progovorili o svom zajedničkom društvu, zbog čega su sve vreme zajedno cerekali i grlili. Ovo je jasan znak da je Filip Đukić zaboravio na svoju ljutnju i razočaranje za samo par dana, te je ipak oprostio Luki to što mu je muvao devojku. Kako će se njihov odnos odvijati u narednim danima, ostaje da ispratimo.

Takmičari su bez prestanka igrali i pevali Jelenine hitove, a Uroš Stanić se nije pomerao od bine i sve vreme je opčinjeno gledao u Jelenu, a poznato je već svima da je on njen jako veliki fan.

Pevačica Jelena Karleuša ispoštovala je svoju koreografiju za pesmu "Ide maca oko tebe", pa je jednom takmičara izvela na binu, kao što i uvek nekog uzme iz publike. Ove noći posrećilo se Jovanu Rajiću, a zbog vrelih pokreta samo što nije doživeo srčani udar.

Jelena Karleuša tokom novogodišnje proslave specijalno za Miljanu Kulić izvela je pesmu "Ne smem da se zaljubim u tebe".

- Samo za Miljanu. Ovu pesmu sam dobila na poklon od Marine Tucaković i od Raleta za moju prvu svadbu da mi donese sreću, a brak je trajao tri meseca - govorila je Jelena.

Kulićeva joj je nakon toga priznala koliko je volela njenu majku, a Jelena se obratila javno takmičarima.

- Ovde mi svi prilaze i govore da su voleli moju majku. To je jako divno i potresno. Hvala vam puno. Ona bi bila jako srećna što sam ovde sa vama večeras - rekla je Jelena Karleuša.

Nakon što se Filip Đukić srušio kao sveća, Maja Marinković odmah ga je uvela u radionicu kako bi ga stavila na krevet, a potom je i legla pored njega. Ubrzo je došlo i do poljupca.

Maja Marinković upozorila je Filipa Đukića da nakon poljupca sa njom neće tako lako da prođe, kao što je prošao sa ostalim devojkama.

Filip Đukić i Maja Marinković nisu mogli da odole jedno drugom već su se sve vreme strastveno ljubili, a Uroš Stanić im je čuvao stražu i terao takmičare koji bi naišli.

Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko su se posvađali tokom žurke, a ona se nervirala jer je on alkohol koji su imali delio sa drugima, a ne sa njom.

Filip Đukić i Maja Marinković osamili su se u rehabu u krveetu Zorice Marković, a nisu ni slutili da će se ona pojaviti i ugledati ti ih. Naime, pevačica je od Uroša Stanića saznala da su joj okupirali krevet, ali se nije bunila, već je došla da im da blagoslov.

Takmičari ''Elite 9'' često u Beloj kući komentarišu kako varnice i dalje postoje između Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić iako oni to uvek negiraju. Ipak, čini se da je ovaj Janjušev potez potvrdio sve reči njegovih cimera.

Naime, Aneli se latila mikrofona i uzela da otpeva pesmu ''Pamtiću te celog života'', a Janjuš se u jednom momentu spustio i počeo da joj peva stihove ove pesme, a potom i pokušao po svemu sudeći da poljubi bivšu.

Filip Đukić i Maja Marinković su završili zajedno u radionici ove noći kada su se i poljubili, a potom ih je Uroš Stanić premestio u rehab kako bi imali svoj mir.

Čini se da su oni svoj mir iskoristili na najbolji mogući način, te je Filip ručno zadovoljio Maju, a ona uopšte nije mogla da kontroliše svoje uzdahe.

Miljana Kulić tražila je Asminu Durdžiću da spavaju zajedno, ali on to nije želeo kako ne bi ponovo imali neprijatne situacije za stolom.

