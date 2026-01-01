AKTUELNO

Domaći

KARLEUŠA NAPRAVILA SPEKTAKL U ELITI! Jelena izdominirala u novogodišnjoj noći, napravila nastup ZA PAMĆENJE o kom svi bruje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Facebook.com/TV Pink Printscreen ||

Ovo niste smeli da propustite!

Jelena Karleuša je prethodne noći u "Eliti 9" održala spektakularan nastup za doček Nove godine i još jednom pokazala zašto važi za pravu muzičku i scemnsku zvezdu. Takmičari nisu krili oduševljenje zbog njenog prisustva.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je izvodila svoje najveće hitove i bengere zbog čega niko od publike nije ostao imun. OVDE možete pogledati kako je izgledalo kada je atmosfera bila na vrhuncu.

Uroš Stanić je među prvima zauzeo mesto ispred bine, ne skidajući pogled sa Jelene, jasno pokazujući da je njen veliki fan. Njegovo oduševljenje bilo je više nego primetno,a to možete OVDE pogledati.

Foto: TV Pink Printscreen

Tokom pesme "Slatka mala", Karleuša je izvela svoju čuvenu koreografiju i za plesnog partnera odabrala Jovana Rajića, koji je bio potpuno zatečen, skoro da je dobio srčani udar od prizora. Jovanovu reakciju i ceo performans pogledjte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Miljana Kulić, po svom starom običaju, dodala je svoj pečat žurki, uhvativši se mikrofona i zapalivši atmosferu ramne uz rame s Jelenom, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Jedno je sigurno, Karleuša je napravila žurku za pamćenje i ovu noć pretvorila u nezaboravnu. Izdominirala je na bini i očarala sve prisutne. Elitara su je dočekali sa oduševljenjem, a društvene mreže i komentari pokazali su jasno da susvi su bili uz Pink i Jelenu.

Autor: A.Anđić

#DOČEK NOVE GODINE

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Jelena Karleuša

#Nova godina

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

POSLE OVE NOĆI U ELITI VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO: Sofija napravila karambol u vezi Anđele i Gastoza, Ena i Peja žestokom akcijom proslavili POMIRENJE!

Domaći

AU, KAKVA NOĆ: Zorana Mićanović napravila atmosferu za pamćenje, Filip i Boginja razmenjivali nežnosti, Mina oduvala Terzu, a Kačavenda šokirala učesn

Domaći

Noć burnih sukoba: Publika pitanjima napravila karambol u Eliti! Jedan par zauvek stavio tačku, a oni su otišli korak dalje!

Domaći

PUKLA ISTINA U ELITI: Milan Milošević izrešetao takmičare, Anđela izdominirala u procentima, pa od Gastoza dobila HLADAN TUŠ!

Domaći

TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS! Obezbeđenje reagovalo zbog svađe Aneli i Luke, Kačavenda se verbalno obračunala sa njim, takmičari otkrili šta misle o biv

Domaći

Obrti o kakvim će se tek pričati! Anita prolila more suza zbog Anđela, Teodora se ponovo ODALA u simpatijama prema Đukiću, a evo ko se BORI ZA OPSTANA