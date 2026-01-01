KARLEUŠA NAPRAVILA SPEKTAKL U ELITI! Jelena izdominirala u novogodišnjoj noći, napravila nastup ZA PAMĆENJE o kom svi bruje! (VIDEO)

Ovo niste smeli da propustite!

Jelena Karleuša je prethodne noći u "Eliti 9" održala spektakularan nastup za doček Nove godine i još jednom pokazala zašto važi za pravu muzičku i scemnsku zvezdu. Takmičari nisu krili oduševljenje zbog njenog prisustva.

Ona je izvodila svoje najveće hitove i bengere zbog čega niko od publike nije ostao imun. OVDE možete pogledati kako je izgledalo kada je atmosfera bila na vrhuncu.

Uroš Stanić je među prvima zauzeo mesto ispred bine, ne skidajući pogled sa Jelene, jasno pokazujući da je njen veliki fan. Njegovo oduševljenje bilo je više nego primetno,a to možete OVDE pogledati.

Tokom pesme "Slatka mala", Karleuša je izvela svoju čuvenu koreografiju i za plesnog partnera odabrala Jovana Rajića, koji je bio potpuno zatečen, skoro da je dobio srčani udar od prizora. Jovanovu reakciju i ceo performans pogledjte OVDE.

Miljana Kulić, po svom starom običaju, dodala je svoj pečat žurki, uhvativši se mikrofona i zapalivši atmosferu ramne uz rame s Jelenom, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Jedno je sigurno, Karleuša je napravila žurku za pamćenje i ovu noć pretvorila u nezaboravnu. Izdominirala je na bini i očarala sve prisutne. Elitara su je dočekali sa oduševljenjem, a društvene mreže i komentari pokazali su jasno da susvi su bili uz Pink i Jelenu.

