OVO SU SVI ČEKALI! Oglasila se Milica Mitrović i otkrila ko će biti u ŽIRIJU NOVOGODIŠNJE ELITOVIZIJE

Biće žestoko!

Direktorka programa na Pink televiziji, Milica Mitrović, oglasila se pre pet dana na mrežama, te je tom prilikom otkrila da će se u petak, 2. januara, sa početkom od 22 časa uživo na Pinku emitovati prva "Elitovizija" u aktuelnoj sezoni Elite, "Elite 9".

Milica se i danas oglasila na svom Instagramu i otkrila ko će činiti žiri na Elitoviziji.

Naime, žiri će činiti : MILICA VELIČKOVIĆ, ŽANA OMNIA, MARKO ĐEDOVIĆ, MLADEN VULETIĆ i TOŠA!

Ne sumnjamo da će učesnici dati sve od sebe da "kupe" vaše poverenje, ali kako će reagovati kada budu videli ko je u stručnom žiriju ostaje nam da ispratimo, u petak, 2. januara od 22sata.

Autor: N.B.