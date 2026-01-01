AKTUELNO

'DVE MATORE' I NJIHOVA BIVŠA! Anđelo, Anita i Matora u 2026. godinu ušli kao ljutiti neprijatelji, ali ipak pozirali zajedno za novogodišnji editorijal Pink.rs (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Anita Stanojlović u "Elitu 7" ušla je ruku pod ruku sa svojom tadašnjom suprugom Jovanom Tomić Matorom u rijaliti. Nakon nekog perioda, u medije je i javnost isplivala Anitina tajna afera sa Mateom Car na dan venčanja, te je tako u toj sezoni ostala bez ičega, s obzirom na to da joj je Matora oduzela sve stvari koje joj je ona kupila.

Foto: PINK.RS/D. TANASIJEVIĆ; TV PINK PRINTSCREEN

No, međutim, Anita je smogla snage, te se izdigla iz kompletne situacije i nakon nekog perioda ona je stala na noge. Naime, u Elitu se uselio i Anđelo Ranković, s kojim je počela da se prisno druži, flertuje i muva, a nakon nekoliko dana, njih dvoje su ozvaničili vezu pred svima, pa je tako i nastala "neviđena armija".

Foto: Pink.rs

Kako je krenula osma sezona Elite, Anita i Anđelo su raskinuli, pa je tako ona u javnost iznela sve detalje skandala, od policije, urlanja, psovanja, vređanja, pa sve do razbijenog telefona i raznih skandaloznih situacija, samo je deo haosa koji je obeležio njihov raskid.

Sada, kako je Matora nekada bila veoma bliska drugarica sa Anđelom, a Anđelo bio sa Anitom posle Matore, njih troje zajedno su pozirali za novogodišnji editorijal portala Pink.rs, te se tenzija u vazduhu između njih osetila, a u ovu novu, 2026. godinu, njih troje ušli su kao ljutiti neprijatelji.

Autor: Nikola Žugić

