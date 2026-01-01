AKTUELNO

Domaći

Durdžići se ujedinili s Vujovićima! Mustafa objavio fotku sa Mevlidom i Biljanom, a tek da vidite šta je rekao za Takija (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV, Facebook.com ||

Nakon jučerašnjih poseta porodica koje su milioni gledalaca netremice pratili, Mustafa Durdžić sa samo dve fotografije otkrio je u kakvim je odnosima sa Vujovićima, ali i Majinim ocem, Takijem!

Mustafa je, naime, na svom Fejsbuku objavio fotografiju sa svojom suprugom Mevlidom, a pored njih stajala je Lukina majka, Biljana Vujović.

- Lukina mama Bilja, predivna žena, dama i gospođa. Oduševljeni smo sa njom. Pozdravljam je još jednom i zahvaljujemo se na divnom druženju - napisao je Mustafa.

Foto: Facebook.com

Nakon toga, na njegovom profilu osvanula je fotografija i sa Radomirom Marinkovićem Takijem, ocem Maje Marinković, kog je nahvalio.

- Gospodin Taki, oduševio me svojom živtnom pričom. Definitivno to je najbolji tata na svetu.

Foto: Facebook.com

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

'SVAKODNEVNO JE POD OPIJATIMA' Anelina sestra Sita ponovo udarila na Asmina, evo šta kaže na njegovo NEGIRANJE nasilja nad Aneli!

Domaći

MUSTAFA OBJAVIO ANELIN SNIMAK! Alibabin otac zgrožen bivšom snajkom: Pogledajte šta Ahmićeva radi PRED KAMEROM, Durdžići gledaju S GAĐENJEM! (VIDEO)

Domaći

Mustafa navija za pomirenje Aneli i Asmina! Pogledajte šta ga je ODALO, ovo je totalni preokret (FOTO)

Domaći

Mustafa Durdžić stao uz Aneli! Javno je brani gde stigne, a evo da li se nada pomirenju Asmina i bivše snajke (FOTO)

Domaći

Najcrnji dan u Asminovom životu: Otac Mustafa objavio sinovljevu fotku i prozvao Aneli, tog dana mu se PREOKRENUO ŽIVOT

Domaći

O NJEMU BRUJE SVI U ''ELITI''! Nakon sinoćnjeg haosa pozvali smo Alena, evo šta nam je rekao kada smo ga pitali za Aneli!