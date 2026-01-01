Durdžići se ujedinili s Vujovićima! Mustafa objavio fotku sa Mevlidom i Biljanom, a tek da vidite šta je rekao za Takija (FOTO)

Nakon jučerašnjih poseta porodica koje su milioni gledalaca netremice pratili, Mustafa Durdžić sa samo dve fotografije otkrio je u kakvim je odnosima sa Vujovićima, ali i Majinim ocem, Takijem!
Mustafa je, naime, na svom Fejsbuku objavio fotografiju sa svojom suprugom Mevlidom, a pored njih stajala je Lukina majka, Biljana Vujović.
- Lukina mama Bilja, predivna žena, dama i gospođa. Oduševljeni smo sa njom. Pozdravljam je još jednom i zahvaljujemo se na divnom druženju - napisao je Mustafa.
Nakon toga, na njegovom profilu osvanula je fotografija i sa Radomirom Marinkovićem Takijem, ocem Maje Marinković, kog je nahvalio.
- Gospodin Taki, oduševio me svojom živtnom pričom. Definitivno to je najbolji tata na svetu.
Autor: Nikola Žugić