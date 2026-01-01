Prava princeza svoje bajke! Aleksandra Nikolić iznenadila ćerku glamuroznom proslavom rođendana: Trospratna torta, mađioničar, Labubu... (FOTO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/ Foto: Marko Tikvicki ||

Bivša učesnica Elite Aleksandra Nikolić napravila je pravo iznenađenje za svoju ćerku Anastasiju, povodom njenog sedmog rođendana, a prema bajkovitim kadrovima sa iste, može se slobodno reći da je njena naslednica bila prava princeza u svojoj bajci!

Aleksandra je, naime, unapred pripremala ovu bajkovitu proslavu nedeljama, sa mnoštvo ideja, koje je na kraju sprovela u delo. Naime, ona se potrudila da Anastasija proslavi svoj sedmi rođendan poput prave princeze, te je čak imala i mađioničara koji je oduševio slavljenicu, ali i sve njene vršnjake.

Nakon toga, Anastasija je sa mamom pozirala u novogodišnjoj atmosferi, te je zaista izgledala poput prave princeze.

Glavna "zvezda" proslave je, pored slavljenice, bila je i planetarno popularna Labubu lutka kojoj se Anastasija posebno obradovala.

Foto: Ustupljene fotografije/ Foto: Marko Tikvicki

Foto: Ustupljene fotografije/ Foto: Marko Tikvicki

Nakon kompletne proslave, Aleksandra je zajedno sa naslednicom oduvala svećice sa trospratne torte koja je bila napravljena u ruhu princeze.

Autor: Nikola Žugić

