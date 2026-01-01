AKTUELNO

Domaći

Popadale im vilice! Anđela kročila u Elitu, pa se obratila učesnicima: Želim vam svima srećnu novu godinu (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević ušetao je u Belu kuću sa čestitkama, te je tako čestitao svim učesnicima srećnu novu godinu.

Nakon toga, Darko se obratio učesnicima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pretpostavljam da ste razmišljali ovih dana ko bi to mogao da pomogne Darku u ovom poslu. Moram da vam kažem da ću imati Deda Mrazicu - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

Pošto je Darko najavio, Anđela Đuričić ušetala je u Belu kuću, učesnicima su popadale vilice, a ona im se potom obratila.

- Želim vam svima srećnu novu godinu, čast mi je što sam ovde danas sa vama, tu smo da se družimo i da pročitamo sve čestitke i da podelimo poklone. Došla sam u pozitivnoj energiji, ne želim nikome da kvarim praznike - rekla je Anđela.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

