OČI U OČI: Zorica Marković otkrila kako se oseća nakon susreta sa Anđelom Đuričić, ODBILA da spusti loptu s njom: Neke reči se ne mogu zaboraviti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink

Nestrpeljivost nije nestala!

Naredna koja je dobila čestitke od najdražih bila je Zorica Marković. Ono što je najviše izazvalo pažnju svih bio je njen susret sa Anđelom Đuričić koja je danas specijalni gost u Eliti, a s kojom ima sukob koji satira od ''Zadruge 6''.

- Zorica. šta imaš da porućiš Zorici za Novu godinu? - upitao je Darko.

- Zdravčja i sreće. Ja sam sve ružno ostavila u prošlosti - kazala je Anđela.

- Zorice, a ti? Kako si se osetila kad si ugledala Anđelu? Da li se ti rećaš reči koje su pale među vama? - upitao je Darko.

- Ravna linija kad sam je ugledala, ali se neke stvari ne zaboravljaju - kazala je Zorica.

- Tvoja snaga obara planine. Mnogo te volim, tvoja Aki - glasila je čestika.

Autor: S.Z.

