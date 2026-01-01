Haos!
Voditelj Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević, koja nije želela da čestita Anđeli Đuričić praznike.
- Pokazala je dostojanstvo, želim joj da ga zadrži do kraja sezone - rekla je Anđela.
- Ne intresuje me njeno mišljenje, videli smo kako njen Balkan gori...Jako sam teško, ali dala sam mami obećanje da neću ulaziti u vezu, a kako se ona osećala kada sam pogazila obećanje, tako sam se i ja juče osećala. Tužno, baš tužno - rekla je Sofija.
- Hvala ti na ovome, mama - pročitao je Darko.
- Kako mogu da komentarišem?! Nisam ispoštovala svoju reč, šta da kažem. Ja sam želela da je došla, pa i da je rekla da nisam ispoštovala. Pratim emocije i svoje srce, pa nek bude kako bude - rekla je Sofija.
- Jedino slušaj Tošu, on te nikad neće izneveriti. Pozdravi mi Tošu, Terzu, Vanju, Lepog Miću, Janjuša, Milenu, Daču, Filipa, Boru, Milosavu, Hanu i Nerija, posebno Asmina koji je lepo rekao o tebi. Tata - pročitao je Darko.
Nakon toga, Darko je otvorio poklone, kojima su se Sofija i Terza obradovali.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić