Hvala ti na ovome... Sofija zanemela zbog čestitke svoje majke, otac pozdravio Terzu, a onda se posvađala sa Anđelom: Videli smo kako njen Balkan gori (VIDEO)

Haos!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević, koja nije želela da čestita Anđeli Đuričić praznike.

- Pokazala je dostojanstvo, želim joj da ga zadrži do kraja sezone - rekla je Anđela.

- Ne intresuje me njeno mišljenje, videli smo kako njen Balkan gori...Jako sam teško, ali dala sam mami obećanje da neću ulaziti u vezu, a kako se ona osećala kada sam pogazila obećanje, tako sam se i ja juče osećala. Tužno, baš tužno - rekla je Sofija.

- Hvala ti na ovome, mama - pročitao je Darko.

- Kako mogu da komentarišem?! Nisam ispoštovala svoju reč, šta da kažem. Ja sam želela da je došla, pa i da je rekla da nisam ispoštovala. Pratim emocije i svoje srce, pa nek bude kako bude - rekla je Sofija.

- Jedino slušaj Tošu, on te nikad neće izneveriti. Pozdravi mi Tošu, Terzu, Vanju, Lepog Miću, Janjuša, Milenu, Daču, Filipa, Boru, Milosavu, Hanu i Nerija, posebno Asmina koji je lepo rekao o tebi. Tata - pročitao je Darko.

Nakon toga, Darko je otvorio poklone, kojima su se Sofija i Terza obradovali.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić