ŠOK U BELOJ KUĆI! Mina Vrbaški kroz suze progovorila o ocu, s kojim nije govorila godinama: Čudno mi je da kažem tata, ali... (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Marka Janjuševića Janjuša, kako bi njemu uručio čestitke i poklone.

- Zbližili su se, simpatični su, ali se nešto dešava. Milena zna da se zeza, Janjuš isto, nadam se da je neka šala - rekla je Anđela.

- Budi srećan. Gaga i Joca - glasila je čestitka.

- Nedostajete mi, pomislim svaki dan na vas, moram da vam kažem da vas puno volim - rekao je Janjuš.

- Jaške, želim ti zdravlje, mir i uspeh, uz poruku da si čovek od reči. Tanja (Milenina), nadam se da će ti bademantil odgovarati, čuvaj mi drugaricu - napisala je Tanja, Kačavendina drugarica.

Nakon čitanja čestitki, Darko i Anđela su mu uručili poklone, u koje su prethodno zavirili.

Darko je, potom, pozvao Minu Vrbaški, koja nije želela da se pozdravi sa Anđelom.

- Ma ne, ona je davala neke izjave prošle godine, tamo je ostalo. Znam da su se družili, a što se tiče Viktora, da, mislim da će da ga upropasti, on je mlad dečko. Ja mu želim, kao i njoj, sve najbolje, ali mislim da će ga veza mnogo koštati - rekla je Anđela.

- Volim te, videli smo se skoro i dala si obećanje da nećeš da piješ. Molim te da ne piješ, drži se Viktora jer je jako dobar. Sve najbolje ti želim, tvoj brat Boris, volim te - pisalo je u čestitki.

- Htela sam da stavim sve po strani i da nekome oprostim. Čuli smo se, kada mi je baka preminula sa očeve strane, od tada nam je malo komunikacija bolja - rekla je Mina.

- Mina, moja ljubavi, vreme i godine koje smo proveli jedno bez drugoga, nadam se da ćemo uspeti da nadoknadimo. Voli te tvoj tata Nenad - glasila je čestitka.

- Čudno mi je da kažem tata, falilo mi je to u životu. Čestitam im novu godinu svima - rekla je Mina kroz suze.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić