Imala sam za njega lavor, ali nisam stigla... Anđela ponizila Bebicu pred svima, Đukiću porodica zamera SAMO JEDNO (VIDEO)

Ne štedi!

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu, kom Anđela nije želela da čestita novu godinu.

- Što se tiče njega, žao mi je, imala sam samo jedan poklon. Kupila sam mu lavor, nisam stigla, ispalo mi je. Sa Teodorom nemam problem, draže bi mi bilo da si ostala sa Filipom - rekla je Anđela.

- E budaletino jedna - rekao je Bebica.

Nakon toga, Darko je pročitao čestitke Teodori i Bebici.

- Draga moja Teodora, ova godina te je stavile pred mnoge izazove. Nosiš u sebi toplinu i dobrotu koju niko ne može da ti ugasi. Želimo ti da uvek možeš da prepoznaš ko ti je oslonac, a ko teret...Tvoji roditelji - glasila je čestitka.

- Neško. Želimo ti da u novoj godini pronađeš radost u malim stvarima i snagu da s osmehom koračaš napred. Mi smo svi dobro, deca sui dobro idu u školu, pre nego što budeš izašao, postaćeš ujka još dve bebe. Volimo te beskrajno, tata, mama, deca, sestre i sestričine - glasila je čestitka.

Posle ovoga, na red je došao i Filip Đukić.

- Mama, tata, Nikola i Afef. Sine naš najdraži, pišemo ti ovo 24.12. i hvala ti, ti znaš zašto. Kažeš prošlo je tri meseca, šta da ti napišemo kada nema?! Odličan si šest dana, a sedmi uprskaš, zato nam je sreda predivna. Budi originalan, kao što već jesi, majmunčino glavata volimo te. Ne nerviraj se oko nečega na šta ne možeš da utičeš - pročitao je Đukić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić