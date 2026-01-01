AKTUELNO

Domaći

VEZA SA NJOM MU SE OBILA O GLAVU: Anđela Đuričić brutalno prokomentarisala odnos Terze i Sofije, on se HITNO obratio Milici Veličković! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

Naredni koji je pročitao čestitke od svojih najdražih bio je Bora Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dragi brate, želimo ti mir u srcu u 2026. godini. Hvala ti što si moj brat, cela porodica te veoma voli.

Naredni koji je pročitao čestitku bio je Borisalav Terzić Terza.

- Da li misliš da će mu se veza sa Sofijom obiti o glavu? - upitao je Darko.

- Mislim da mu se već obila o glavu, iskreno - rekla je Anđela.

Foto: TV Pink Printscreen

- Volimo te puno, Terza. Puno pozdrava, sreće, zdravlja i ljubavi ti svi mi šaljemo - glasila je čestitka Terzine porodice.

- Moram samo da se obratim Milici. Znam da planira da krsti našu ćerkicu Barbaru, ali se iskreno nadam da će mi dati da je vidim dok sam u rijalitiju, da se oko tih stvari nas dvoje dogovorimo - kazao je Terza.

Naredni koji je pročitao čestitke od svoje porodice bio je Miki Dudić.

- Dragi tata, srećni praznici. Dobri smo i zdravi. Držimo se zajedno i gledamo se svaki dan. Ne stidimo te se, ponosni smo i nedostaješ nam - glasila je čestita Mikijeve dece.

- Brate moj, volim te puno i nedostaješ nam. Volimo te puno Peja, Ena i Mateja - glasilo je u čestitki.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ZAPLAKAO SAM KAD SAM JE DRŽAO U NARUČJU: Terza progovorio o prvom susretu sa ćerkicom Barbarom, pa se osvrnuo na njegov odnos sa Milicom Veličković! (

Zadruga

POKUŠAVA DA SE OPERE OD FLERTA SA ASMINOM: Uroš stavio Maju na stub srama, Neria optužio da ZANEMARUJE Hanu, pa izanalizirao odnos Luke i Anite! (VIDE

Zadruga

ONA ŽELI PORODIČAN ŽIVOT, ALI NE SA LUKOM: Anđelo uveren da je Aneli luda za Asminom, pa dao svoj sud o tome što Durdžić ne želi pomirenje sa njom! (V

Zadruga

OSEĆAM SE IZIGRANO: Terza otvorio prozor svoje duše, progovorio o bolnom raskidu sa Minom Vrbaški! (VIDEO)

Zadruga

IZDALA ME JE: Milan Stojičković progovorio o bivšoj devojci, Aneli otkrila da se čula sa njom, pa istakla: REKLA MI JE DA JOJ JE UZIMAO PARE... (VIDEO

Zadruga

Kajem se jer sam legao s njom u krevet: Ivan priznao da je očajan jer je prešao Jeleni preko svega, pa se osvrnuo na njen odnos sa Sonijem! (VIDEO)