VEZA SA NJOM MU SE OBILA O GLAVU: Anđela Đuričić brutalno prokomentarisala odnos Terze i Sofije, on se HITNO obratio Milici Veličković! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!
Naredni koji je pročitao čestitke od svojih najdražih bio je Bora Santana.
- Dragi brate, želimo ti mir u srcu u 2026. godini. Hvala ti što si moj brat, cela porodica te veoma voli.
Naredni koji je pročitao čestitku bio je Borisalav Terzić Terza.
- Da li misliš da će mu se veza sa Sofijom obiti o glavu? - upitao je Darko.
- Mislim da mu se već obila o glavu, iskreno - rekla je Anđela.
- Volimo te puno, Terza. Puno pozdrava, sreće, zdravlja i ljubavi ti svi mi šaljemo - glasila je čestitka Terzine porodice.
- Moram samo da se obratim Milici. Znam da planira da krsti našu ćerkicu Barbaru, ali se iskreno nadam da će mi dati da je vidim dok sam u rijalitiju, da se oko tih stvari nas dvoje dogovorimo - kazao je Terza.
Naredni koji je pročitao čestitke od svoje porodice bio je Miki Dudić.
- Dragi tata, srećni praznici. Dobri smo i zdravi. Držimo se zajedno i gledamo se svaki dan. Ne stidimo te se, ponosni smo i nedostaješ nam - glasila je čestita Mikijeve dece.
- Brate moj, volim te puno i nedostaješ nam. Volimo te puno Peja, Ena i Mateja - glasilo je u čestitki.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.