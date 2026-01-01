VEZA SA NJOM MU SE OBILA O GLAVU: Anđela Đuričić brutalno prokomentarisala odnos Terze i Sofije, on se HITNO obratio Milici Veličković! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Naredni koji je pročitao čestitke od svojih najdražih bio je Bora Santana.

- Dragi brate, želimo ti mir u srcu u 2026. godini. Hvala ti što si moj brat, cela porodica te veoma voli.

Naredni koji je pročitao čestitku bio je Borisalav Terzić Terza.

- Da li misliš da će mu se veza sa Sofijom obiti o glavu? - upitao je Darko.

- Mislim da mu se već obila o glavu, iskreno - rekla je Anđela.

- Volimo te puno, Terza. Puno pozdrava, sreće, zdravlja i ljubavi ti svi mi šaljemo - glasila je čestitka Terzine porodice.

- Moram samo da se obratim Milici. Znam da planira da krsti našu ćerkicu Barbaru, ali se iskreno nadam da će mi dati da je vidim dok sam u rijalitiju, da se oko tih stvari nas dvoje dogovorimo - kazao je Terza.

Naredni koji je pročitao čestitke od svoje porodice bio je Miki Dudić.

- Dragi tata, srećni praznici. Dobri smo i zdravi. Držimo se zajedno i gledamo se svaki dan. Ne stidimo te se, ponosni smo i nedostaješ nam - glasila je čestita Mikijeve dece.

- Brate moj, volim te puno i nedostaješ nam. Volimo te puno Peja, Ena i Mateja - glasilo je u čestitki.

Autor: S.Z.