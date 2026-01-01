Tenzija dosegla vrhunac! Anđela poručila Mići samo srećnu novu godinu, Dača potkačio Gastoza: Čuo sam da nisi sa onim VEPROM (VIDEO)

Drama!
Darko Tanasijević pozvao je Daču Virijevića, kako bi mu uručio čestitke i poklone.
- Čuo sam da nisi sa onim veprom, to ti je i najbolje, zaslužuješ bolje - rekao je Dačo.
Nakon toga, Darko je uručio čestitke Saletu Luksu.
- Uz tebe smo, verujemo u tebe, mama i tata - pročitao je Darko čestitku.
Posle Saleta, na red je došla i Sandra Todić.
- Draga naša ćerko Sandra, želimo ti srećnu i upešnu 2026. godinu, da nam budeš zdrava, vesela i srećna i da nam nađeš nekog mehaničara za zeta, da tata ima pomoć, šalimo se. Ti si naša zvezda i kraljica - pročitala je Sandra.
Naredna je bila Vanja Prodanović, kojoj su najbolje drugarice poželele srećne praznike. Na red je došao i Lepi Mića.
- Šaljem ti ljubav, zagrljaje, drži se, pazi na sebe. Srećan Božić, sve najbolje, volim te, Snežana - glasila je čestitka.
- Dragi tata, a i deda, srećna nova godina, želimo vam sve najlepše. Čuvaj zdravlje, budi mudar i zabavan, svi smo dobro, Iris pogotovo - glasila je nova čestitka.
Autor: Nikola Žugić