AKTUELNO

Zadruga

Tenzija dosegla vrhunac! Anđela poručila Mići samo srećnu novu godinu, Dača potkačio Gastoza: Čuo sam da nisi sa onim VEPROM (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Darko Tanasijević pozvao je Daču Virijevića, kako bi mu uručio čestitke i poklone.

- Čuo sam da nisi sa onim veprom, to ti je i najbolje, zaslužuješ bolje - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, Darko je uručio čestitke Saletu Luksu.

- Uz tebe smo, verujemo u tebe, mama i tata - pročitao je Darko čestitku.

Posle Saleta, na red je došla i Sandra Todić.

- Draga naša ćerko Sandra, želimo ti srećnu i upešnu 2026. godinu, da nam budeš zdrava, vesela i srećna i da nam nađeš nekog mehaničara za zeta, da tata ima pomoć, šalimo se. Ti si naša zvezda i kraljica - pročitala je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredna je bila Vanja Prodanović, kojoj su najbolje drugarice poželele srećne praznike. Na red je došao i Lepi Mića.

- Šaljem ti ljubav, zagrljaje, drži se, pazi na sebe. Srećan Božić, sve najbolje, volim te, Snežana - glasila je čestitka.

- Dragi tata, a i deda, srećna nova godina, želimo vam sve najlepše. Čuvaj zdravlje, budi mudar i zabavan, svi smo dobro, Iris pogotovo - glasila je nova čestitka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Gastoz zaurlao iz petnih žila, Anđela opet roni gorke suze: Svađa zbog vina dosegla vrhunac! (VIDEO)

Domaći

Popadale im vilice! Anđela kročila u Elitu, pa se obratila učesnicima: Želim vam svima srećnu novu godinu (VIDEO)

Zadruga

Šta bi bilo da nisi Stanijin dečko? Dača obavio razgovor sa Majom o Alibabi, pa mu preneo sve detalje! Povukla reč o OGRAĐIVANJU od njega (VIDEO)

Domaći

Aneli i Ena se udružila protiv Mateje: Tenzija dostigla vrhunac, nastao opšti karambol! (VIDEO)

Zadruga

Opšte rasulo u Beloj kući: Tenzija dostigla vrhunac, klanovi Asmina i Luke brutalno ratuju! (VIDEO)

Zadruga

Poludeće kad za ovo sazna: Anita i Dača opleli po Mini zbog muvanja sa Viktorom! (VIDEO)