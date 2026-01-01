Tenzija dosegla vrhunac! Anđela poručila Mići samo srećnu novu godinu, Dača potkačio Gastoza: Čuo sam da nisi sa onim VEPROM (VIDEO)

Drama!

Darko Tanasijević pozvao je Daču Virijevića, kako bi mu uručio čestitke i poklone.

- Čuo sam da nisi sa onim veprom, to ti je i najbolje, zaslužuješ bolje - rekao je Dačo.

Nakon toga, Darko je uručio čestitke Saletu Luksu.

- Uz tebe smo, verujemo u tebe, mama i tata - pročitao je Darko čestitku.

Posle Saleta, na red je došla i Sandra Todić.

- Draga naša ćerko Sandra, želimo ti srećnu i upešnu 2026. godinu, da nam budeš zdrava, vesela i srećna i da nam nađeš nekog mehaničara za zeta, da tata ima pomoć, šalimo se. Ti si naša zvezda i kraljica - pročitala je Sandra.

Naredna je bila Vanja Prodanović, kojoj su najbolje drugarice poželele srećne praznike. Na red je došao i Lepi Mića.

- Šaljem ti ljubav, zagrljaje, drži se, pazi na sebe. Srećan Božić, sve najbolje, volim te, Snežana - glasila je čestitka.

- Dragi tata, a i deda, srećna nova godina, želimo vam sve najlepše. Čuvaj zdravlje, budi mudar i zabavan, svi smo dobro, Iris pogotovo - glasila je nova čestitka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić