LJUBAV IPAK NIJE POBEDILA! Mina i Terza, nekadašnji partneri, u 2026. zakoračili različitim putevima, ali su ih ukrstili samo za novogodišnji Pink.rs editorijal (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Borislav Terzić Terza, u "Eliti 8" javno je prevario svoju tadašnju verenicu koja je bila u drugom stanju, Milicu Veličković, uplovivši u ljubavnu vezu sa Sofijom Janićijević. Ove aktuelne sezone, Terza je rešio da ne bude u vezi, barem je tako govorio pred ulazak, želeći da ostane što duže u rijalitiju i tako zaradi za sebe i svoju ćerku Barbaru.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Terza nije ni slutio da će mu kolena zaklecati pred prelepom Minom Vrbaški, te je tako od samog početka rijalitija počeo da obleće oko nje. On je davao sve od sebe da osvoji Minu, što mu u prvi mah nije polazilo za rukom, ali nije odustajao. Nakon skoro mesec dana, Mina je ozvaničila vezu sa Terzom, pa su tako milioni pratili kakav je njihov odnos.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Kako je vreme odmicalo, njih dvoje su počeli da se udaljavaju, a Mina je najviše Terzi zamerala utorak, tačnije ponašanje na žurki, jer ne voli kada vidi čoveka u alkoholisanom stanju. Kako to nije mogao da ishendluje, njihova veza je pukla, a nešto kasnije, Terza je istu obnovio sa Sofijom, dok je Mina uplovila u ljubavni odnos sa Viktorom Gagićem (19).

Terza i Mina su otišli "različitim putevima", te tako nisu ostali u nekom odnosu, već ne pričaju, ali je njihove puteve ukrstio novogodišnji editorijal portala Pink.rs, za koji su pozirali zajedno!

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Nikola Žugić

