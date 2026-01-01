LEINI vlasnici kao potpuni neznanci! Veridbi i odnosu Luke i Aneli se svi smeju, a oni su sve svađe i drame rešili da prenesu u 2026. godinu (FOTO)

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Luka Vujović, aktuelni učesnik "Elite 9", u prethodnoj sezoni bio je diskvalifikovan, a kako mu je Veliki šef pružio novu šansu i vratio ga u rijaliti, te je on tako u prvi mah nastavio svoj odnos sa Sandrom Obradović, ali je nedugo nakon toga ostavio, pa je započeo novi ljubavni odnos i to sa, ni manje ni više, nego Aneli Ahmić.

Naime, on je tokom jednog zadatka koji je imao, imao priliku da isprati ponašanje Sandre i Aneli dok on nije u Eliti, pa je tako shvatio da je Sandra za njega u tom trenutku, ali nije ni slutio da će mu srce zaigrati za Aneli. Oni su uplovili u ljubavnu vezu, koja je, kako je vreme odmicalo, počela da bude sve turbulentnija, a odnosi sve zategnutiji.

Kada su izašli iz Elite u velikom superfinalu ove sezone, njih dvoje su nastavili svoj život i u spoljnom svetu, a kontakt sa ocem Bajom, Luka je prekinuo jer je njegov otac bio striktan u tome da isti ne podržava. Naime, oni su počeli da žive zajedno i zajedno su pravili velike planove za budućnost, pa je tako on rešio da je kroz iznenađenje koje je pripremio, veri na njenoj proslavi rođendana.

Kako je ona rekla "DA", njih dvoje su nastavili svoj odnos, sve dok Luka nije ušao u "Elitu 9", u koju ga je ispratila upravo Aneli, sa svojom ćerkicom Norom. Naime, Luka je neposredno po ulasku počeo da flertuje sa Majom Marinković, što je Aneli odaljilo, a nešto kasnije je flertovao i sa Anitom Stanojlović, koja mu je trenutna ljubavna izabranica. Ahmićeva se potom uselila u Belu kuću, kada su počeli njihovi žestoki ratovi za crnim stolom u kom su sevale optužbe na sve strane. Oni su rešili da na taj odnos stave tačku, te tako Vujović nije želeo pomirenje nakon što je u emisiji "Gledanje snimaka" video Anelino ponašanje sa njenim bivšim partnerom Asminom Durdžićem, sa kojim je on u tom momentu bio u ratu upravo zbog nje.

Njih dvoje danas ne pričaju, niti to, kako kažu, planiraju, a novogodišnji editorijal našeg portala ponovo je ukrstio njihove puteve, pa su tako zajedno pozirali za portal Pink.rs u prazničnom ruhu!

Autor: Nikola Žugić