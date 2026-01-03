OD LJUBAVI DO MRŽNJE LINIJA JE TANKA: Aneli Ahmić i Asmin Durdžić na trenutak zaboravili teške reči i sukobe, pa zajedno pozirali za početak 2026. (FOTO)

Netrpeljivost među njima je i više nego očigledna!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić veliku pažnju javnosti izazvali su zbog svog odnosa. Njih dvoje već godinama ne uspevaju, ni zbog deteta, da pronađu zajednički jezik i ostave svoj sukob po strani.

Naime, ona je tokom svog učešća iznela tvrdnu da je ostavljena zbog Stanije Dobrojević, što je Durdžić oštro demantovao, ističući da njihov odnos nije bio funkcionalan i da je bilo pitanje trenutka kada će se okončati.

Po svemu sudeći, njih dvoje nikako ne mogu prošlost da ostave iza sebe, te se svakodnevno dešava da se prisećaju turbulentnih situacija i time produbljuju svoj sukob.

Međuti, njih dvoje su zbog novogodišnjeg editorijala portala Pink.rs rešili da svoj sukob stave po strani i nasmejani poziraju, kako bi makar na trenutak delovali ''sinhronizovano''.

Kako će se njihov odnos odvijati u danima koji su pred nama, ostaje nam da ispratimo.

