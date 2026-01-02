NEK ZANEME, NEK ZABOLI GLAVA, KADA PROĐU CRNA I PLAVA: Maja i Aneli sukob ostavile u 2025. godini, njihovo druženje mnogima je NOĆNA MORA!

Njihovo druženje mnoge je šokiralo!

Maja Marinković i Aneli Ahmić tokom ranijih sezona najgledanijeg rijalitija svih vremena ''Elita'', imale su žestoke verbalne okršaje. Njihove svađe uglavnom su se ticale muškaraca, te su mnogi mislili da zbog tog rivalstva, do pomirenja nikada neće doći.

Međutim, po svemu sudeći, čuda su moguća, te su obe nedavno rešile da okončaju svoj rat i jedna drugoj pruže prijateljsku ruku.

Dok jedni misle da je pomirenje sasvim legitimno, drugi su pri stavu da je Maja tim gestom, dodatno pokazala da nije prijateljica Staniji Dobrojević, jer se druži sa njenim okorelim neprijateljem.

Bilo kako bilo, očigledno je da Aneli i Maja ne mare mnogo za mišljenja ljudi, te su pokazale na novogodišnjem fotografisanju portala Pink.rs da je menju njima sve idealno i bajkovito.

Da li će ovo primirje potrajati, ili će se uskoro desiti novi verbalni okršaj, ostaje nam da vidimo.

Autor: S.Z.