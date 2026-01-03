OBOJICA JOJ PRSTEN STAVILI NA RUKU, ZBOG NJE HTELI I DA SE POTUKU! Aneli u novogodišnjem Pink.rs editorijalu sa Lukom i Asminom (FOTO)

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Aneli Ahmić, ove sezone Elite, rešila je da zakorači u Belu kuću nakon što ju je skoro mesec dana Asmin Durdžić blatio i iznosio svoju stranu priče, kako bi se suočio sa njom, dok joj je tu, s druge strane, bio i verenik Luka Vujović, s kojim je imala neraščišćene račune.

Naime, kako je rijaliti tekao, Aneli se sukobljavala skoro svakodnevno sa obojicom, ali je u nekoliko navrata, Vujović branio Aneli od Asmina, sukobljavavši se sa njim, pa je tako u nekoliko navrata reagovalo i obezbeđenje, kako bi sprečilo da sukob eskalira.

Sada, njih dvojica su počeli da se sve češće druže, dok ratuju sa Ahmićevom, ali su svo troje pozirali za novogodišnji Pink.rs editorijal zajedno.

Autor: Nikola Žugić