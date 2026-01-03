AKTUELNO

Domaći

OBOJICA JOJ PRSTEN STAVILI NA RUKU, ZBOG NJE HTELI I DA SE POTUKU! Aneli u novogodišnjem Pink.rs editorijalu sa Lukom i Asminom (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Aneli Ahmić, ove sezone Elite, rešila je da zakorači u Belu kuću nakon što ju je skoro mesec dana Asmin Durdžić blatio i iznosio svoju stranu priče, kako bi se suočio sa njom, dok joj je tu, s druge strane, bio i verenik Luka Vujović, s kojim je imala neraščišćene račune.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Naime, kako je rijaliti tekao, Aneli se sukobljavala skoro svakodnevno sa obojicom, ali je u nekoliko navrata, Vujović branio Aneli od Asmina, sukobljavavši se sa njim, pa je tako u nekoliko navrata reagovalo i obezbeđenje, kako bi sprečilo da sukob eskalira.

Sada, njih dvojica su počeli da se sve češće druže, dok ratuju sa Ahmićevom, ali su svo troje pozirali za novogodišnji Pink.rs editorijal zajedno.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

NEVIĐENA ARMIJA SADA PLAČE! Tenzije u vazduhu na novogodišnjem fotkanju za Pink.rs između Anite i Anđela nisu izostale, bivši par je nekada osvajao sv

Domaći

Dok se njemu nije smrklo, njoj nije svanulo! Anita i Đukić nakon niza žestokih vrelih akcija postali stranci, ali strasti nije manjkalo na novogodišnj

Domaći

E, OVO JE PRAVA 'TELEVISA PRESENTA'! Hana i Nerio prigrlili Aneli i sve njene sultane, ovakav novogodišnji editorijal Pink.rs niste očekivali (FOTO)

Domaći

UROŠ I NJEGOVE POBRESITE! Stanić, Maja i Aneli su definitivni TRIO ZA RIO: I pored svih nesuglasica, pozirali zajedno za novogodišnji Pink.rs editorij

Domaći

OBEZBEĐENJE PRATILO SITUACIJU! Kačavenda i Aneli oči u oči nakon svih brutalnih sukoba, za Pink.rs novogodišnji editorijal odložile ratne sekire po st

Domaći

Kod njih je sve kao u TRILER filmu! Aneli i Janjuš u 2026. godinu ulaze zakopanih ratnih sekira, pogledajte kako su pozirali za Pink.rs novogodišnji e